Frankenthal – Es weihnachtet : Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Bald ist es wieder soweit: In diesem Jahr findet der Frankenthaler Weihnachtsmarkt vom 25. November bis 29. Dezember auf dem Rathausplatz statt. Auch in diesem Jahr locken die Beschicker mit wärmendem Glühwein, deftigen und süßen Crêpes, Reibekuchen und vielem mehr rund um den großen Weihnachtsbaum. Eröffnen wird den Markt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer am Montag, 25. November um 18 Uhr. Für die passende Musik sorgen die Gesangsgruppe der Pestalozzi-Grundschule und der Schülerchor „Weihnachtswichtel“ des Albert-Einstein-Gymnasiums.

„Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt ist für uns alle eine wunderbare Gelegenheit, den Advent in vollen Zügen zu genießen – mit warmem Glühwein, stimmungsvoller Dekoration und Zeit für Besinnlichkeit. Es ist ein Ort, an dem wir zusammenkommen, Freunde treffen und die festliche Atmosphäre mitten im Herzen von Frankenthal erleben können. Besonders schön finde ich, dass unsere regionalen Künstler und Vereine sich hier präsentieren und das Angebot immer wieder aufs Neue überraschen kann. Ich lade Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns den Advent auf dem Rathausplatz zu feiern und die Gemeinschaft zu stärken“, freut sich Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 21 Uhr. Vom 24. bis 26. Dezember machen die Beschicker eine kurze Weihnachtspause.

Auch die beliebten Aktionsbuden sind wieder auf dem Markt verteilt. Drei der sieben Hütten werden im gesamten Zeitraum von Anbietern mit Dekorationsartikeln, Schmuck, Wollkleidung, und künstlerischen Basteleien betrieben. In vier Hütten wechseln sich Hobbykünstler mit Vereinen und sonstigen Institutionen ab. Da hier das Sortiment alle paar Tage wechselt, lohnt es sich, mehr als einmal vorbeizuschauen.

Wochenmarkt wird verlegt und Erkenbertbrunnen abgedeckt

Der Wochenmarkt wird bereits ab Dienstag, 19. November bis einschließlich Freitag, 27. Dezember teilweise verlegt. Die Markthändler bauen ihre Stände wie in den Vorjahren in der Bahnhofstraße, der Wormser Straße, der August-Bebel-Straße und der Speyerer Straße auf. Am 31. Dezember findet der Wochenmarkt wieder auf dem Rathausplatz statt.

Im Verlegungszeitraum wird an Markttagen (Dienstag und Freitag) die Wormser Straße ab Hausnummer 13 bzw. 16 in Richtung Rathausplatz von 1 bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Der vordere Sackgassenteil ab Schmiedgasse bis zur Vollsperrung ist für Anlieger noch befahrbar, eine größere Wendemöglichkeit besteht jedoch nicht. Auch die August-Bebel-Straße wird im Teilbereich zwischen dem verlegten Wochenmarkt und der Elisabethstraße zur Sackgasse. Anliegern ist auch hier die Zufahrt möglich. An Markttagen wird die Einbahnstraßenregelung in der Wormser Straße zwischen Schmiedgasse und Rathausplatz und in der August-Bebel-Straße zwischen Rathausplatz und Elisabethstraße aufgehoben.

Die Parkplätze im betroffenen verkehrsberuhigten Teilen der Wormser Straße und August-Bebel-Straße dürfen in der Zeit vom 19. November bis 27. Dezember jeweils an Dienstagen und Freitagen in der Zeit von 1 bis 15.30 Uhr nicht benutzt werden. Entsprechende Parkverbotsbeschilderung wird rechtzeitig vorher aufgestellt.

Der Erkenbertbrunnen auf dem Rathausplatz wurde bereits abgedeckt.

Bühne auf dem Rathausplatz vor dem Erkenbert-Museum

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Bühne geben, auf der weihnachtliches Programm stattfindet. Die überdachte Bühne wird vor dem Erkenbert-Museum stehen.

Weitere Aktionen im Advent

Die Frankenthaler Kindertagesstätten gestalten mit ihren Basteleien an den Fenstern des Rathauses wieder einen Adventskalender. Jeden Tag wird ein weiteres Fenster in den Morgen- und Abendstunden beleuchtet.

Auch im Advent bleibt die Sonderausstellung „Porzellan? Wessel!“ geöffnet. Nur ein paar Schritte vom Weihnachtsmarkt entfernt, kann sie dienstags von 10 bis 18 Uhr und mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Eisbahn

In diesem Jahr wird es nach aktuellem Stand leider keine Eisbahn in der Erkenbertruine geben, da sich keine Bewerber auf die Ausschreibung gemeldet haben. Interessierte können sich gerne bewerben. Alle Informationen unter www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt.

AUF EINEN BLICK

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

25. November bis 29. Dezember

Schließtage: 24. bis 26. Dezember

täglich 11 bis 21 Uhr

Alle Informationen auch unter www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt