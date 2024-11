Weinheim – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Mannheimer Straße

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Weinheimer Feuerwehr rückte gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Mannheimer Straße aus.

Weinheim. [RM] Weinheim. Zu einem Verkehrsunfall auf der Mannheimer Straße an der Kreuzung Berliner Platz wurde die Feuerwehr am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr gerufen. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgefangen und gebunden. Mit dem Rüstwagen wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet. Das Löschfahrzeug stellte den Brandschutz sicher. Um eine weitere Brandgefahr auszuschließen, wurden die Fahrzeugbatterien der Unfallwagen abgeklemmt. Nach gut einer halben Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Zwei Personen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Während der Unfallaufnahme war die Mannheimer Straße stadtauswärts Höhe des Multzentrums gesperrt.



Bild: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach