Speyer – Spende von Gewerbetreibenden und Bürger*innen der Stadt Speyer ermöglicht zehn neue Bäume für die Maximilianstraße

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mitglieder der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers e.V.“, Gewerbetreibende, sowie Bürger*innen der Stadt Speyer haben mit einer Spende über 16.000 Euro die Pflanzung von weiteren zehn klimaangepassten Bäumen für die Maximilianstraße ermöglicht. Bei den klimaangepassten Arten handelt es sich um zwei Zerreichen, eine Winter-Eiche, jeweils zwei Feld- und Herbst-Flammen-Ahorne, einen Eisenholzbaum sowie zwei der bereits auf der Maximilianstraße verwendeten Gattung der Amberbäume. „Einen großen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Die Speyererinnen und Speyerer sind aktiv, das sieht man auch“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die Stadtchefin animiert: „Diese Spende ist auch mit einem Aufruf versehen: Wenn Sie der Gemeinschaft etwas Gutes tun wollen, dann spenden Sie.“

Am Donnerstag, 14. November 2024, um 14 Uhr wurde eine symbolische Anbringung der Widmungsschilder an den temporären Standorten zwischen Altpörtel und Kaiserdom begangen. Aufgrund der Aufbauarbeiten sowie dem folgenden Betrieb des Weihnachtsmarktes wurden die Baumkisten zunächst auf der südlichen Seite der Maximilianstraße platziert und sollen nach dem Weihnachtsmarkt auf ihre endgültigen Standorte entlang der Maximilianstraße verteilt werden. Die von Mitarbeitenden des Baubetriebshofes gefertigten mobilen Kübel bestehen aus einer stabilen Unterkonstruktion aus Douglasienholz sowie einer ansprechenden Beplankung aus Lärchenholz.



Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers e.V.“, freut sich: „Die Kübel, die die Stadt in Eigenleistung gebaut hat, sind wirklich schön geworden. Ein Dank geht auch an die Stadt, welche sofort offen für die Idee der Bäume war und diese auch zügig umgesetzt hat.“

Die Stadt Speyer bedankt sich bei folgenden Spender*innen für die großzügige Spende::

Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, Schuhhaus Bödeker, Schlör & Faß, Sparkasse Vorderpfalz, Dr. Joachim Krekel & Dr. Barbara Krekel-Wilk, Hausbrauerei Domhof, REWE Markt Holger Appel, EDEKA Stiegler, Rheinpfalz Verlag und Druckerei, Dr. Eberhard Steuerberatung, Merz Elektrotechnik, Fahrrad Weindel, Ahorn Camp, Neubeck Autohäuser, Freddy Zinnecker, Barth Gastro-Catering-Events, ADS-Architekten Fritz ∙ Morsey, INP Deutschland, Hebammenzentrum Schwegenheim und Schatztruhe Speyer