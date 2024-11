Speyer – Dienstagsmarkt vorübergehend auf dem Königsplatz

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch befuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin die L 598 aus Walldorf kommend in Fahrtrichtung Sankt Ilgen. Aufgrund der Verkehrssituation mussten mehrere Fahrzeuge abbremsen. Womöglich aufgrund Unachtsamkeit erkannte die 27-Jährige die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen VW UP einer 24-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde der VW UP auf ... Mehr lesen »