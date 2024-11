Rhein-Pfalz-Kreis – Kinderbecken im Kreisbad Aquabella am 18.11.2024 geschlossen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 1. September ist Pfarrerin Annemarie Czetsch die Leiterin der Telefonseelsorge Rhein-Neckar mit ihren rund 160 ehrenamtlichen Seel sorgenden, die rund um die Uhr am Telefon, im Chat und in der Mailberatung für Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar da sind. Am Sonntag, 2. Dezember, um 18 Uhr wird sie von Dekan Stellvertreterin Pfarrerin ... Mehr lesen »