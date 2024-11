Mannheim – Telefonseelsorge Rhein-Neckar mit neuer Leiterin – Einführungsgottesdienst Pfarrerin Annemarie Czetsch am 2. Dezember

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 1. September ist Pfarrerin Annemarie Czetsch die Leiterin der Telefonseelsorge Rhein-Neckar mit ihren rund 160 ehrenamtlichen Seel sorgenden, die rund um die Uhr am Telefon, im Chat und in der Mailberatung für Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar da sind. Am Sonntag, 2. Dezember, um 18 Uhr wird sie von Dekan Stellvertreterin Pfarrerin Anne Ressel in ihren Dienst eingeführt – in der Heilig-Geist-Kirche (Roonstraße), ganz in der Nähe der Geschäftsstelle der Telefonseelsorge am Friedrichsplatz. „Ich hatte schon fast das Gefühl, mein beruflicher Werdegang läuft genau auf die Telefonseelsorge hin“, sagt die 56-Jährige. Nach mehr als zwölf Jahren als Gemeindepfarrerin im Kraichgau, in denen Seelsorge bereits einer ihrer Schwerpunkte war, ist es nun soweit. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Dipl.-Psychologin Diana Beetz und der pädagogischen Mitarbeiterin Ljiljana Kerstiens komplettiert sie das Leitungsteam. Dass sich die Geschäftsstelle der Telefonseelsorge in Mannheim befände, so Czetsch, träfe sich gut. Denn vor 25 Jahren hat sie bereits einmal in Mannheim gewohnt und vor allem das Bunte, Vielfältige dieser Stadt genossen.

Ein großer Segen und ein wichtiger Kontakt bei Einsamkeit und in Krisen

Es sei „ein großer Segen“, so Pfarrerin Czetsch, dass Menschen bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr all das besprechen können, was ihnen auf der Seele liege oder was sie an ihre Grenzen bringe. Das kann eine akute Krisensituation sein oder einfach das Bedürfnis, an diesem Tag eine andere menschliche Stimme zu hören und mit jemandem reden zu können. Die Telefonseelsorge ist kostenlos, vertraulich und anonym. „Es ist absolut richtig und wichtig, dass es dieses niederschwellige Angebot gibt“, ist Czetsch überzeugt. „Und wir tragen eine hohe Verantwortung bei diesem Dienst“. Wenn Menschen in Not anrufen, höre am anderen Ende der Telefonleitung jemand empathisch und qualifiziert zu. Es sei ihr großer Wunsch gewesen, so Czetsch, Teil dieses Teams zu sein und es zu leiten.

Ehrenamt mit Persönlichkeitsbildung

Wer bei der TelefonSeelsorge ehrenamtlich mitarbeiten möchte, erhält eine sorgfältige Vorbereitung. Für Czetsch ist es eine der hochwertigsten Ausbildungen, denn sie umfasst mehr als fundierte Wissensvermittlung. Vielmehr geht es intensiv um Persönlichkeitsbildung und inneres Wachstum. Das Team der Seelsorgenden in der TelefonSeelsorge ist sehr konstant. Derzeit engagieren sich dort rund 160 Frauen und Männer in allen Altersstufen und mit den unterschiedlichsten Berufen.

Neuer Ausbildungskurs für Ehrenamtliche – digitaler Infoabend am 19. November

Der nächste Ausbildungskurs beginnt am 5. Februar 2025. Am 19. November findet von 17 bis 18 Uhr ein digitaler Info-Abend statt. Interessierte erhalten auf Anfrage den Zoom-Link. Bitte Link anfordern unter info@telefonseelsorge-rhein-neckar.de. Foto: de Vos (dv/schu)