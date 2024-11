Mannheim – Fahrzeug in Brand geraten – NACHTRAG

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet war am Donnerstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt ein Fahrzeug in Brand geraten. Gegen 9.30 Uhr war ein Kleintransporter-Fahrer auf dem Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkte. In Höhe des Quadrats O 7 hielt er sein Fahrzeug im Bereich einer Bushaltestelle an und stieg aus. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Noch bevor er mit einem Feuerlöscher den Brand bekämpfen konnte, stand das Fahrzeug schon voll in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand zwar rasch löschen, dennoch brannte der Kleintransporter komplett aus. Durch die Flammen und die entstandene Hitze wurden zudem mehrere Bäume, sowie Fahrbahn und Gehweg stark in Mitleidenschaft gezogen. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe muss die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Auch die Abwasserbetriebe sind im Einsatz, um zu prüfen, inwiefern Betriebsstoffe in die Kanalisation gelangt sind. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Während der Brandbekämpfung war der Kaiserring zwischen Wasserturm und Hauptbahnhof vorübergehend voll gesperrt; der Fahrzeugverkehr wurde weiträumig abgeleitet. Auch der Straßenbahn- und Busverkehr war vorübergehend beeinträchtigt. Derzeit sind noch der rechte und linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hauptbahnhof gesperrt. Die beiden linken Abbiegespuren in Richtung Augustaanlage sowie die Fahrbahn in Richtung Nationaltheater sind wieder befahrbar.