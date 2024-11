Mannheim – 33-jähriger Mann von vier Unbekannten attackiert – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend wurde ein 33-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt-West von vier unbekannten Männern attackiert und verletzt. Ein Zeuge hatte den Vorfall bemerkt und verständigte die Polizei. Der Geschädigte hielt sich kurz vor 22 Uhr an der Kreuzung Bürgermeister-Fuchs-Straße/ Langstraße auf, als plötzlich ein schwarzes Auto neben ihm anhielt, vier unbekannte Männer ausstiegen und unvermittelt auf ihn losgingen. Sie traktierten ihn mit einem Baseballschläger und Holzlatten. Anschließend stiegen sie wieder in das Auto und fuhren davon. Das Opfer erlitt durch den Angriff Verletzungen am Kopf, am Arm und am linken Bein. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen zur Tat und deren Hintergründen durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt dauern an.

Weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.