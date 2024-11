Ludwigshafen – Bundestagswahl 2025 – CDU nominiert Sertac Bilgin

Ludwigshafen / Frankenthal / Rhein-Pfalz-Kreis. Die CDU im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal hat Sertac Bilgin als Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 23.Februar 2025 nominiert.

Die CDU-Kreisverbände Ludwigshafen, Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis unterstützen ihn.

Sertac Bilgin ist Geschäftsführer und Pflegedienstleiter eines Pflegedienstes in Ludwigshafen.Er ist verheiratet und wohnt mit seinen drei Kindern in Dannstadt-Schauernheim.

