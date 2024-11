Ludwigshafen – Auseinandersetzung in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (13.11.2024), gegen 20 Uhr, kam es im Bereich der Unterführung am Berliner Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, bei der mehrere Personen auf einen Geschädigten eingeschlagen haben sollen. Vor Ort konnten weder die Täter noch das vermeintliche Opfer angetroffen werden. Gegen 20:55 Uhr gerieten ein 16- und ein 17-Jähriger in der Schützenstraße mit einer Gruppe von drei Männern in Streit, woraufhin einer der Täter mit einem Gürtel auf die Jugendlichen einschlug. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich hierbei um die gleichen Täter wie zuvor am Berliner Platz gehandelt haben. Die Geschädigten hätten das Geschehen dort beobachtet. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizeikräfte in Richtung Bleichstraße.

Sie wurden als circa 25-30 Jahre alt, dunkelhaarig und mit Vollbart beschrieben. Einer der Täter soll einen auffälligen schwarzen Mantel getragen haben.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .