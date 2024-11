Landau – Veterinäramt informiert: Trichinen-Briefkasten an neuem Standort

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gut zu wissen für alle Jägerinnen und Jäger: Der Trichinen-Briefkasten des Veterinäramts SÜW ist umgezogen. Ab sofort sind die Trichinen-Proben in den Briefkasten am neuen Standort des Veterinäramts zu werfen: in der Arzheimer Straße 1 in Landau (Dienstgebäude 2 der Kreisverwaltung, ehemals Gesundheitsamt). Der Briefkasten hängt geschützt an der Gebäuderückseite, in der Nähe des Aufzugschachts.



Hintergrund: Von jedem erlegten Wildschwein muss eine Probe ans Veterinäramt gesendet werden. Das Amt testet auf Trichinen, eine Art von Fadenwürmern, und gibt der Person, die die Probe eingeworfen hat, eine Rückmeldung. Nur das Fleisch trichinenfreier Schweine darf zu Lebensmitteln verarbeitet werden.

Quelle

Foto: KV SÜW