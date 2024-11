Hemsbach – Stadt veranstaltet 38. Weihnachtsmarkt

Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Mehr als 20 Buden locken auf dem Rathausplatz

Hemsbach. Weihnachten rückt unaufhaltsam näher, und so langsam sollte man an Geschenke für

seine Liebsten denken. Was liegt da näher als ein Besuch des Hemsbacher Weihnachtsmarktes am

ersten Adventswochenende? Der inzwischen 38. Hemsbacher Weihnachtsmarkt ist in trockenen

Tüchern. Einzig winterliches Wetter wäre noch wünschenswert, damit Glühwein und Punsch noch

besser schmecken.

Das Organisationsteam der Stadtverwaltung freut sich sehr, dass sich für den diesjährigen

Budenzauber viele Betreiber gemeldet haben. Insgesamt 25 Aussteller und Stände rund um den

Rathausbrunnen und auf dem benachbarten Parkplatz bieten am Samstag, 30. November, von 15 bis

21 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 15 bis 20 Uhr Selbstgemachtes und Kunsthandwerk rund

um das Weihnachtsfest feil, von Hand und mit viel Liebe hergestellt.

Natürlich finden die Gäste des kleinen, aber feinen Hemsbacher Weihnachtsmarktes am ehemaligen

Rothschild-Schloss auch entsprechende kulinarische Köstlichkeiten, um sich zu stärken und zu

wärmen: Sowohl für „die Süßen“ wie für die „Herzhaften“ steht ein sehr abwechslungsreiches

Essens- und Getränkeangebot bereit.

Und während die „Großen“ ihre Freude am Bummeln, Schauen und Kaufen haben, dreht für die

„kleinen“ Weihnachtsmarkbesucher ein nostalgisches Kinderkarussell seine Runden. Und nicht zu

vergessen: Auch der Nikolaus wird bestimmt wieder auf dem Rathausplatz vorbeischauen!

Den Weihnachtsmarkt zum Wohlfühlen wird Bürgermeister Jürgen Kirchner am Samstag um 17 Uhr

offiziell eröffnen. Weihnachtliche Klänge steuert der Posaunenchor bei. Und vielleicht wartet auch

noch die eine oder andere Überraschung.

Info: 38. Hemsbacher Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, von 15 bis 21 Uhr, und am

Sonntag, 1. Dezember, von 15 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz und benachbarten Parkplatz.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach