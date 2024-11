Heidelberg – United by dance! Sechste Ausgabe der Tanzbiennale Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto »united by dance« findet vom 1. bis 9. Februar 2025 die sechste Ausgabe der Tanzbiennale Heidelberg statt. Das größte Tanzfestival der Stadt wird veranstaltet von der TANZallianz, einer deutschlandweit einzigartigen Kooperation von Stadttheater und freier Szene – dem Theater und Orchester Heidelberg und dem UnterwegsTheater Heidelberg. Auf dem Programm stehen Eigenproduktionen, hochkarätige Tanzabende aus dem internationalen Raum, ein Querschnitt durch die große Vielfalt der Tanzszene Baden-Württembergs und ein umfangreiches Rahmenprogramm. Das reichhaltige Programm wird ermöglicht durch die Unterstützung der Stadt Heidelberg, des Landes Baden-Württemberg und der Manfred Lautenschläger-Stiftung.

»Es ist der Manfred Lautenschläger-Stiftung ein großes Anliegen, kulturelle Projekte zu fördern, die Brücken zwischen Menschen und Kulturen schlagen, und ich sehe in der Tanzbiennale ein Festival, das genau dies tut. Der Tanz ist wie eine universelle Sprache, die Menschen auf eine ganz besondere Weise verbindet. Die Tanzbiennale Heidelberg 2025 bietet eine Plattform, um diese, übrigens auch sportlich anspruchsvolle, Kunstform in ihrer ganzen Vielfalt und Tiefe zu präsentieren«, so Markus Lautenschläger zur Förderung des Festivals.

Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg, sagt über das bevorstehende Festival: »Besonders stolz macht mich unsere einzigartige Zusammenarbeit mit dem UnterwegsTheater Heidelberg – unsere TANZallianz. Für mich ist das Festival nicht nur ein kulturelles Highlight, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt, der Verbindungen schafft – gerade in herausfordernden Zeiten wie unseren.«

Jai Gonzales, gemeinsam mit Bernhard Fauser Künstlerische Leiterin des UnterwegsTheaters Heidelberg, schließt sich dem an: »Das gemeinsame Erleben eines Kunstevents stärkt Bindungen und schafft ein kollektives Gedächtnis, Momente und Bilder, die im Gedächtnis bleiben. Die Erinnerung an einen Treffpunkt mit festlicher, ekstatischer Atmosphäre und kollektivistischem Geist, der es verschiedenen Generationen ermöglicht, sich in einem gemeinsamen Raum, in einer kollektiven Umarmung zu vereinen. United by dance. Verbunden durch den Tanz, vereint durch die Erfahrung von Kunst, Körpersprache, Tanz!«

Festivalauftakt mit inklusivem Jugendtanzstück und Eröffnungsparty

An neun Tagen im Februar präsentiert die TANZallianz in Heidelberg Tanz auf allerhöchstem Niveau. Den Startschuss gibt die Premiere des diesjährigen Jugendtanzprojekts »touch_taff« am 1. Februar 2025 um 18:00 Uhr im Zwinger 1. Mit dem Projekt präsentiert das Festival zum ersten Mal ein inklusives Tanzstück mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Behinderung.

Offiziell eröffnet wird die Tanzbiennale Heidelberg am selben Abend mit »Mellowing« von Christos Papadopoulos und dem Dance On Ensemble um 20:30 Uhr in der HebelHalle. Das international erfolgreiche Dance On Ensemble wurde 2015 für Tänzer*innen ab 40 Jahren gegründet. Bei der Tanzbiennale Heidelberg präsentiert es eine puristische Choreografie zu den Themen Gemeinschaft und Zusammenhalt. Im Anschluss an die Eröffnung laden das UnterwegsTheater Heidelberg und das Theater und Orchester Heidelberg zur Eröffnungsparty ins nahegelegene Autohaus und ins CC1 ein.

Gastspielprogramm aus aller Welt

In den darauffolgenden Festivaltagen darf sich das tanzbegeisterte Publikum auf hochkarätige, internationale Gastspiele wie »Yo florencio.« des spanischen Tänzers Joaquín Collado, »Khôra« von Astrid Boons aus Belgien oder auch »Black Lights« von Mathilde Monnier, einer Ikone der französischen Danse Contemporaine, freuen. Auf dem Programm stehen insgesamt 15 Gastspiele aus acht Ländern, die die Vielfalt der zeitgenössischen Tanzsprache in die Säle des Theaters und Orchesters Heidelberg sowie die HebelHalle und die Heiliggeistkirche bringen.

»Das internationale Gastspielprogramm der Tanzbiennale Heidelberg 2025 verspricht ein aufregendes Spektrum an Tanzstilen, Generationen und Kulturen: vom kraftvollen und politisch freudigen »Encantado« der brasilianischen Choreografin Lia Rodrigues bis zur Talentschau des renommierten Nederlands Dans Theater 2. Das Festival vereint gefeierte Compagnien und Künstler*innen aus der ganzen Welt, verwandelt Heidelberg in ein Zentrum für Tanz auf höchstem Niveau und nimmt das Publikum mit auf eine unvergessliche künstlerische Reise. Ein Muss für alle, die Tanz als verbindende Kraft erleben möchten«, so Iván Peréz, Kurator und Künstlerischer Leiter des Dance Theatre Heidelberg, über die Auswahl im Festival.

Drei Abende für die Tanzvielfalt Baden-Württembergs

Einen noch größeren Fokus als die vorangegangenen Ausgaben legt das Programm der sechsten Tanzbiennale Heidelberg auf die lokale und regionale Tanzszene. Neben der etablierten Tanzgala Baden-Württemberg zum Festivalabschluss zeigen an zwei weiteren Festivalabenden professionelle Choreograf*innen aus dem Bundesland ihre Arbeiten. Diese konnten im Vorfeld für die Präsentationen bei der Tanzbiennale 2025 eingereicht werden. In »BaWü-Choreograf*innen 1« (2. Februar 2025, HebelHalle) und »BaWü-Choreograf*innen 2« (7. Februar 2025, Zwinger 1) wird die Auswahl des Kurator*innen-Teams, bestehend aus vier unterschiedlichen Choreografien, zu sehen sein.

Rahmenprogramm lädt zum Mitmachen und zum Austausch ein

Festivalbesucher*innen dürfen sich außerdem auf ein vielseitiges Rahmenprogramm zur Tanzbiennale 2025 freuen. Neben Partys, Fotoausstellungen, Tanzfilmen und einem Tanzbiennale-Café im Foyer des Theaters und Orchesters Heidelberg ist das Publikum eingeladen, bei zahlreichen Tanzworkshops selbst in Bewegung zu kommen und sich auszutauschen. Geleitet werden die unterschiedlichen Workshops von Tänzer*innen und Choreograf*innen des Festivals.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de