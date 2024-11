Heidelberg – Stadtwerke verlosen 239 Karten für das Weihnachtsmärchen „Momo” – Exklusive Vorstellung für die Gewinnerinnen und Gewinner

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg verlosen insgesamt 239 Karten für das Wintermärchen Momo, welches das junge Orchester und das Theater Heidelberg in diesem Jahr inszenieren. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Gewinnspiels nehmen an einer exklusiven Vorstellung teil. Sie findet am Sonntag, den 1. Dezember 2024, von 11 Uhr bis 12.20 Uhr im Alten Saal des Theaters statt. Das Theaterstück von Michael Ende ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Die Teilnahme ist über die Stadtwerke Heidelberg App »für dich« möglich. Dort können auch die Teilnahmebedingungen nachgelesen werden. Damit die ganze Familie mitkommen kann, können Teilnehmende angeben, wie viele Karten sie gerne gewinnen möchten. Pro Familie gibt es bis zu vier Karten, inklusive maximal zwei für Erwachsene. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist von Mittwoch, den 13. November 2024, bis Mittwoch, den 20. November 2024, möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail informiert.

Weitere Informationen zum Download der App gibt es unter www.swhd.de/fuerdich

Momo – ein Theaterstück für die ganze Familie

Am Rande einer Stadt mit vielen Neubauvierteln wohnt in einem alten, zerfallenen Amphitheater ein kleines Mädchen mit braunem Lockenkopf – Momo. Sie besitzt eine ganz besondere Gabe: Sie ist eine herausragende Zuhörerin. Durch diese Gabe kann sie trösten, Streit schlichten und ihren Freunden, dem Fremdenführer Gigi oder dem Straßenkehrer Beppo, das Gefühl geben, ihren Platz in der Welt gefunden zu haben. Eine schöne Vorstellung!

Doch eines Tages kommen merkwürdige Männer: Sie sind in Grau gekleidet und rauchen aschgraue Zigarren. Die Männer sind Agenten der Zeitsparkasse und wollen den Menschen ihre Zeit abringen. Als Momo schließlich hinter das dunkle Geheimnis der grauen Herren kommt, beschließt sie, den Menschen die gestohlene Zeit zurückzubringen. So beginnt ein spannendes Wettrennen, nicht nur gegen, sondern auch um die Zeit selbst. Das Familienstück von Michael Ende ist angesichts unserer schnelllebigen Zeit aktueller denn je und verzaubert zugleich mit seiner einfühlsam erzählten Geschichte.

Weitere Informationen zum Stück: www.theaterheidelberg.de