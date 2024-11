Heidelberg – „Stadtentwicklung im Dialog“: Zweite Veranstaltung am 21. November in der Chapel – Vorträge und Diskussion zum Thema „Neue Umbaukultur“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Stadtentwicklung im Dialog“ lädt die Stadt Heidelberg zu einer Diskussion über nachhaltige Baukultur und zukunftsfähige Architekturkonzepte ein. Die Veranstaltung zum Thema „Neue Umbaukultur“ findet am Donnerstag, 21. November 2024, von 17 bis 19 Uhr in der Chapel, Rheinstraße 12/4, in der Südstadt statt. Ziel ist es, Impulse und Perspektiven zu beleuchten, die dazu beitragen, Gebäude mit einer Lebensdauer von bis zu 200 Jahren zu schaffen, die flexibel und anpassungsfähig auf sich verändernde Nutzungsbedürfnisse reagieren können.

Angesichts wachsender ökologischer und volkswirtschaftlicher Herausforderungen fordert die Stadt Heidelberg gemeinsam mit Expertinnen und Experten ein Umdenken in der Baukultur: Gebäude sollen künftig nicht nur langlebiger, sondern auch vielseitig nutzbar gestaltet werden und auf nachhaltige Materialien setzen. Die Veranstaltung richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Architektur, Baubranche sowie alle Interessierten, die das Thema Umbaukultur für die städtische Entwicklung voranbringen wollen.

Impulsvorträge und Austausch mit Fachleuten

Die Veranstaltung wird eröffnet von Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur und Herausgeber des Baukulturberichts 2022/23 zur „Neuen Umbaukultur“. In seinem Vortrag widmet sich Nagel sowohl den Herausforderungen als auch den Potenzialen der neuen Umbaukultur. Er erläutert, wie bestehende Strukturen, Normen und Vorgehensweisen in Verwaltung und Baubranche aufgebrochen und neu ausgerichtet werden können, um eine nachhaltige Umbaukultur zu fördern. Als praktisches Beispiel wird der Heidelberger Architekt Thomas Kochan das Umbauprojekt „Thann’scher Hof“ in Rohrbach vorstellen, das innovative Ansätze für langlebige Bauweise und flexible Nutzungsmöglichkeiten zeigt. Dieses Projekt veranschaulicht, wie Umbauten bestehender Bausubstanz zu zukunftsfähigen und nachhaltigen Lebens- und Arbeitsräumen führen können.

Diskussion und Anmeldung

Im Anschluss an die Vorträge steht ausreichend Zeit für Fragen und eine offene Diskussion zur Verfügung. Die Stadt Heidelberg freut sich auf einen regen Austausch und darauf, Anregungen für die städtische Bau- und Umbaukultur aufzunehmen. Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich aktiv in die Diskussion einzubringen und Ideen für eine umweltgerechte und zukunftsorientierte Stadtentwicklung zu teilen. Anmeldungen sind bis zum 15. November 2024 beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik unter der E-Mail-Adresse stadtentwicklung@heidelberg.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.