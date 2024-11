Heidelberg – Stadtbücherei: Veranstaltungen Dezember 2024

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – „Poetry Slam Allstars“ mit Philipp Herold & Gästen

Freitag, 06. Dezember, 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Hilde-Domin-Saal, Eintritt 12 € / 8 €;

Vorverkauf ab 29. Oktober in der Stadtbücherei und Abendkasse

Mit Philipp Herold hat Heidelberg einen der facettenreichsten Slam Poeten seiner Generation hervorgebracht. Und endlich bringt er eine Show auf die Bühne, die in ihrer Form längst überfällig ist. Gemeinsam mit seinen drei hochkarätigen Gästen präsentiert der Moderator des berüchtigten Word Up! Poetry Slam in Kooperation mit der Stadtbücherei einen Abend der Extraklasse ganz ohne Wettbewerb.

Das Line-up ist wie immer hochkarätig:

Julian Heun (Berlin) ist nicht nur dreifacher Berliner Meister, sondern auch dreifacher deutschsprachiger Meister im Poetry Slam. Das Mitglied der legendären Lesebühne „Spree vom Weizen” produziert für

Radio Fritz (RBB) die multimediale Comedyreihe „Herrn Mangold” und die Radiosendung „Heunchens Eckkneipe“. Zudem schreibt Heun aktuell an seinem zweiten Roman und tüftelt an einem schwer geheimen Lyrikprojekt.

Mia Ackermann (Bern) wurde zweimal Schweizer U20 Poetry Slam Vize-Meister*in, tritt seit 2017 im gesamten deutschsprachigen Raum auf und hat in Bern die feministische Lesebühne „Kollektiv Kitzeln” mitbegründet. Mias Stil ist ein Sammelsurium aus Lyrik, Prosa, Wortwitz und Rap. Texte, die Revolten legen und die Gefühle aus dem Brustkorb kitzeln genauso wie süße Liebesgedichte, wütende Brandreden und Geschichten fresh aus dem Leben gegriffen.

Kaleb Erdmann (Düsseldorf) ist Autor, Dramatiker und Spoken Word Poet. Er studierte Literarisches Schreiben am Deutschen Literatu­rinstitut Leipzig und war im Jahr 2021 Finalist des open mike – Wettbewerb für junge Literatur – in Berlin. Im Februar 2024 erschien sein Debütroman „wir sind pioniere” im Ullstein Verlag und wurde mit dem Debütpreis der lit.Cologne ausgezeichnet.

Foto: Philipp Herold copyright Hannah Boomgaarden

Erlesenes Heidelberg – Neues aus der Stadtgeschichte

Mittwoch, 11. Dezember, 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, Eintritt frei

Wie jedes Jahr stellt der Heidelberger Geschichtsverein aktuelle Neuerscheinungen zu Stadtgeschichte und Stadtforschung rund um das Thema „Heidelberg“ vor. Gäste sind gerne willkommen!

Kooperation der Stadtbücherei und des Heidelberger Geschichtsvereins e.V.



Familien-LESEZEIT – Manuel Ramminger liest Michael Ende „Tranquilla Trampeltreu“

Donnerstag, 12. Dezember, 16.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Galerie, Eintritt frei

Das Familienstück zur Weihnachtszeit ist dieses Jahr „Momo“ von Michael Ende. In der Lesezeit stellt Manuel Ramminger eine andere Geschichte von Michael Ende vor: „Tranquilla Trampeltreu, die beharrliche Schildkröte“. Sultan Leo der Achtundzwanzigste hat alle Tiere zu seiner Hochzeit eingeladen. Auch die Schildkröte möchte unbedingt dabei sein. Aber der Weg zum Fest ist lang und mühsam. Allen Widerständen zum Trotz verfolgt Tranquilla ihr Ziel. Und tatsächlich kommt sie rechtzeitig zur Hochzeit – wenn auch etwas anders als gedacht.

Für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene.

Kooperation der Stadtbücherei mit dem Theater und Orchester Heidelberg

Foto: Manuel Ramminger copyright Susanne Reichardt

SHARED READING: Wer zuhört, gehört bereits dazu

Mittwoch, 18. Dezember, 18:00 – 19:30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, Eintritt frei

Shared Reading bedeutet, gemeinsam zu lesen und einander zuzuhören. Im Mittelpunkt steht die kraftvolle Idee, Worte auf sich wirken zu lassen. Weltliteratur – eine Erzählung/Romanauszug und ein Gedicht – wird laut vorgelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum, über alle kulturellen, sozialen und Altersgrenzen hinweg. Offen für alle Interessierten, keine Anmeldung nötig.

Kooperation der Stadtbücherei Heidelberg mit dem Karlstorbahnhof Heidelberg e. V., Projekt Shared Reading

Veranstaltungen der Kinderbücherei und der Jugendbücherei 12+ / Veranstaltungen des BibLab

Die Weihnachtsgeschichte / Historia de la Navidad

Zweisprachige Geschichtenzeit für Kinder ab 3 Jahren

Mittwoch, 04. Dezember, 16 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kinderbücherei, Eintritt frei, ohne Anmeldung

Muttersprachler lesen und erzählen Geschichten und Märchen sowohl in ihrer Sprache als auch in deutscher Sprache

Gestalte deinen eigenen Weihnachtscomic

Für Kinder und Jugendliche von 7 bis 12 Jahren

Samstag, 07. Dezember, 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl) unter biblab@heidelberg.de

In diesem Workshop kann man mit einer App auf dem IPad seinen eigenen Weihnachtscomic erstellen. Es handelt sich um den gleichen Workshop an zwei Terminen.

Kamishibai: Thema Weihnachten

Japanisches Erzähltheater für Kinder ab 4 Jahren

Mittwoch, 11. Dezember, 16 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl) unter 06221/5836151 oder kinderbuecherei@heidelberg.de

Mit der Kamishibaibühne und Bildkarten werden zusammen Geschichten erzählt. Im Anschluss wird gemalt oder gebastelt.

Quelle: Stadtbücherei Heidelberg