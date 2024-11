Heidelberg – Montpellierplatz an der Stadthalle: Mehr Grün, mehr Platz für Bäume, mehr Sitzgelegenheiten – Ausführungsgenehmigung erteilt – Große Schritte bei Sanierung: Einbau Hubböden und Portikus-Fenster

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Stadthalle wird derzeit umfassend saniert: Im Zuge der Sanierung erfolgt auch eine Neugestaltung des Montpellierplatzes an der Ostseite des Konzerthauses Stadthalle. Das Freiraumkonzept des Büros Bierbaum Aichele Landschaftsarchitekten aus Mainz sieht eine attraktive Grünfläche mit hoher Aufenthaltsqualität, mehr begrünten Flächen und Bäumen, zusätzlichen Sitzmöglichkeiten und einem neuen, offenen Blick von der Bienenstraße zum Neckar vor. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 6. November 2024 einstimmig die Ausführungsgenehmigung zur Umsetzung des Freiraumkonzeptes erteilt. Der Gemeinderat hatte das Konzept bereits im Mai 2023 einstimmig beschlossen. Unterdessen geht die Sanierung der Stadthalle mit großen Schritten voran.

Mehr Aufenthaltsqualität und Rückkehr zu ursprünglichem Zustand an Ostfassade

Durch die bereits erfolgte Entfernung des nichtdenkmalgeschützten, 1979/80 errichteten Rondells kann der ursprüngliche Zustand der Ostfassade der Stadthalle wiederhergestellt werden: Den Abschluss wird künftig eine doppelläufige Freitreppe nach historischem Vorbild bilden. Die geplante Grünanlage am Montpellierplatz gliedert sich in eine innere Grünfläche mit dem bereits bestehenden Blauglockenbaum und neu angelegten Staudenbeeten sowie eine repräsentative platzartige Fläche, die der neuen Freitreppe vorgelagert ist. Durch Wegfall des Rondells ist eine neue Blickbeziehung von der Bienenstraße in Richtung Neckar entstanden – diese wird freigehalten. In der Neugestaltung ist ein Baum mehr geplant als auf der vorherigen, 1979/80 angelegte Freifläche. Die unbefestigte Fläche wird dafür um mehr als 200 Quadratmeter auf insgesamt über 1.000 Quadratmeter erhöht.

Großzügige, lange Bänke an allen drei Seiten werden verschiedene Blickbeziehungen eröffnen. Das Sitzangebot wird vergrößert und die Aufenthaltsqualität erhöht. In der Freiraumgestaltung werden Zu- und Ausgang der Lüftungsanlage für die Technikzentrale bestmöglich integriert, etwa durch Bepflanzung. In der Technikzentrale sind künftig technische Anlagen der Stadthalle untergebracht, die in einem modernen Veranstaltungshaus erforderlich sind und nicht mehr im Keller der Stadthalle verortet werden können – vor allem die neue Lüftungsanlage, die für eine deutlich leisere und energieeffizientere Belüftung des Konzerthauses Stadthalle sorgen wird.

Die Arbeiten an der Technikzentrale sind so weit vorangeschritten, dass die Neugestaltung des Montpellierplatzes Anfang 2025 begonnen werden kann. Die Installation der Beleuchtung durch die Stadtwerke Heidelberg ist baubegleitend im Frühjahr 2025 geplant. Die Fertigstellung des Montpellierplatzes ist für August 2025 vorgesehen. Die Kosten betragen rund 970.000 Euro und werden über den Haushalt des Landschafts- und Forstamtes gedeckt.

Sanierung des Konzerthaues Stadthalle geht mit großen Schritten voran

Die Stadthalle wird künftig eine erheblich verbesserte Situation sowohl für das Publikum als auch für die Künstlerinnen und Künstler aufweisen. Im Großen Saal sind zuletzt die neuen Hubböden vollständig eingebaut worden. Sie ermöglichen es, ansteigende Sitzreihen anzuordnen und allen Besucherinnen und Besuchern eine uneingeschränkte Sicht auf die Bühne zu bieten. Zusammen mit weiteren Maßnahmen verbessert dies auch die Akustik. Die Bühne kann gestuft angeordnet werden, je nach Größe eines Orchesters. Zugleich kann der Saal dank der Hubböden weiter mit ebenem Parkett, etwa für Tanzveranstaltungen und Bälle, genutzt werden.

Zudem wurde der Portikus – der historische Säulengang hin zum Neckar – verglast. Er kann künftig als Aufenthaltsfläche genutzt werden und bietet aus der Stadthalle heraus den Blick auf den Fluss. Der Zugang wird künftig über einen neuen Durchgang zwischen Foyer und Merian-Saal möglich sein. Dieser wird derzeit in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalschutz im hinteren Bereich des Großen Saals geschaffen. Meriansaal und andere Räume können dann unabhängig vom Großen Saal genutzt werden.

In vielen Bereichen nähert sich die Stadthalle wieder dem historischen Zustand an: Nachträglich eingebaute Verkleidungen hinter der Bühne wurden entfernt, so dass aus dem Großen Saal wieder der Blick in Richtung Altstadt möglich wird. Die Stadthalle wird behindertengerecht umgebaut: Künftig gibt es sieben moderne Aufzüge – sie wurden bereits installiert. Dadurch können Besucherinnen und Besucher mit Behinderungen und mobilitätseingeschränkte Personen erstmals alle Bereiche barrierefrei erreichen. Die Infrastruktur mit Stromleitungen, Beleuchtung, Technik, Brandschutz und Lüftungsanlage ist grundlegend erneuert. Der Bau der Technikzentrale unterhalb des Montpellierplatzes ist weitgehend fertiggestellt. Viele Gewerke sind gleichzeitig auf der Baustelle aktiv. Die Sanierung der Stadthalle wird 2025 abgeschlossen.

Sanierung der Stadthalle dank großzügiger Unterstützung von Wolfgang Marguerre

Die umfassende Sanierung der Stadthalle ist nur dank des einzigartigen Engagements des Heidelberger Ehrenbürgers Wolfgang Marguerre möglich. Gemeinsam mit seiner Familie und seinem Unternehmen Octapharma deckt er in vollem Umfang den Kostenrahmen für die Sanierung in Höhe von 57 Millionen Euro.

Die Stadthalle kann in Zukunft mehrere Funktionen erfüllen: als Konzerthaus nach international erstklassigen Standards, als Ort für ein breites gesellschaftliches Veranstaltungsangebot – vom Jugendtanztag über gesellschaftliche Bälle, Feste und Empfänge bis hin zu Fastnachtsveranstaltungen – und als Anbieter von Abendveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem neuen Konferenzzentrum „Heidelberg Congress Center“ (HCC), das 2024 in der Bahnstadt eröffnet wurde. Die Projektleitung für die Sanierung der Stadthalle hat die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg mbH (GGH) inne. Betreiber ist Heidelberg Congress. Mehr Infos rund um die Sanierung gibt online unter www.stadthalle.heidelberg.de.