Heidelberg – Mann überfallen und beraubt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 42-Jähriger kam am Donnerstag gegen 1 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof an. Dort sprachen ihn zwei unbekannte Männer an. Nach einiger Zeit zogen sie zu dritt weiter in Richtung der nahegelegenen Parkanlage an der Lessingstraße, um dort das Gespräch fortzusetzen und gemeinsam Alkohol zu trinken. Als der 42-Jährige gerade arglos ein Schluck Bier trank, griff ihn einer der Männer mit einem Kopfstoß an. Anschließend prasselten auf ihn Schläge und Tritte ein. Als er schließlich mit Reizgas besprüht wurde, ging der so Angegriffene zu Boden und seine Wahrnehmung verschwamm. Als er wieder zu Sinnen kam, waren die zwei Männer verschwunden, ebenso wie seine Wertsachen. Mehrere Gegenstände fanden sich später auf der Wiese wieder, jedoch blieben das Bargeld und das Mobiltelefon verschwunden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Durch den Überfall erlitt der 42-Jährige eine Reizung der Atemwege sowie leichte Verletzungen.

Die beiden Tatverdächtigen waren 20-30 Jahre alt, hatten einen Bart und entsprachen vom äußeren Erscheinungsbild einem nordafrikanischen Phänotyp. Sie sprachen Deutsch mit französischem Akzent. Beide waren bekleidet mit Cargo-Hosen und Pullovern. Der Haupttäter wird als ungefähr 185 cm groß beschrieben. Er hatte lockiges, dunkles Haar und einen Dreitagebart. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg leitete die Ermittlungen wegen schweren Raubes ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.