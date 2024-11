Heidelberg-Kirchheim – Aktuelle Sperrung des Kirchheimer Wegs wird für Fahrbahnerneuerung genutzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kirchheimer Weg wird stadtauswärts ab der Rudolph-Diesel-Straße auf rund 150 Metern saniert. Die Arbeiten finden in der Woche von Montag bis Freitag, 18. bis 22. November 2024, an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Je nach Witterung kann sich der Baustart verschieben. Um die Fahrbahnsanierung schnell ausführen zu können, wird die aktuelle Sperrung des Kirchheimer Wegs genutzt und von der Rudolph-Diesel-Straße aus verlängert. Der Kirchheimer Weg ist in Richtung Kirchheim noch bis Mitte Dezember 2024 nicht befahrbar. Grund dafür sind die Bauarbeiten am Margot-Becke-Ring/Heidelberg Innovation Park (hip). Aufgrund der weiteren Baustelle entfällt an drei Tagen die Umleitung über den hip. Für diese Dauer kann vom Kirchheimer Weg aus nicht in das hip-Gelände beziehungsweise den Margot-Becke-Ring Nord eingebogen werden. Die Umleitung in Richtung Kirchheim führt an den drei Tagen nur über die Rudolf-Diesel-Straße und die Speyerer Straße.

