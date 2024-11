Germersheim – „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ zu Besuch beim SV Altenahr

Germersheim / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ zu Besuch beim SV Altenahr – Aktion hat Tennisplätze mit über 18.000 Euro unterstützt

Die schrecklichen Bilder von der Flut im spanischen Valencia wecken in Rheinland-Pfalz Erinnerungen an den Sommer vor drei Jahren. Damals traf eine andere Flutkatastrophe den Norden unseres Bundeslandes schwer. Seither unterstützt die Südpfalz den Wiederaufbau im Ahrtal. Mit der von den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim, der Stadt Landau und der Sparkasse Südpfalz ins Leben gerufenen Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ kamen rund 630.000 Euro an Unterstützung zusammen. 18.383,87 Euro flossen in das Projekt „Interimstennisplätze beim SV Altenahr“. Die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW), Dr. Fritz Brechtel (GER) und Svend Larsen (Vorstand Sparkasse Südpfalz) nutzten unlängst bei einem Vor-Ort-Besuch im Herbst die Gelegenheit, sich die neue Spielstätte im Ort Ahrbrück in der Verbandsgemeinde Altenahr selbst anzusehen.

Dort wurden sie von Landrätin Cornelia Weigand (Kreis Ahrweiler), dem Ahrbrücker Bürgermeister Guido Galle, dem Vereinsvorstand und Kindern der Tennisjugend herzlich empfangen. Die Gäste aus der Südpfalz informierten sich über die Situation des Tennisvereins, den Aufbau der neuen Tennisplätze und die Zukunftsaussichten. „Mit der neuen Spielstätte ist im wahrsten Sinne die Grundlage für die Zukunft des hiesigen Sportvereins gelegt worden. Es ist toll, den aktiven Vereinsvorstand und die lebhafte Vereinsjugend zu treffen“, so die Verwaltungschefs und der Sparkassen-Vorstand. „Solche Neuanlagen brauchen natürlich Zeit. Daher hatten die Verantwortlichen zunächst mit einem Sportzelt eine erste Übergangslösung geschaffen, um das Vereinsleben, das Gemeinschaft stiftet und Austausch schafft, am Leben zu erhalten.“ Es mache sie stolz und dankbar, dass sich so viele Menschen in der Südpfalz an der Spendenaktion beteiligt und die Tennisplätze mit ermöglicht hätten, so Seefeldt, Brechtel und Larsen.

Hintergrund: Der Sportverein Altenahr mit einer sehr aktiven Tennisabteilung wurde bei der Flutkatastrophe vor drei Jahren existenziell getroffen. Seine Tennisanlage mit drei Tennisplätzen und einem Clubhaus wurden von einer Flutwelle, die sich an einer nahen Eisenbahnbrücke angestaut hatte, zerstört. Auf einem alten Sportgelände an einer Schule wurde schließlich ein Sportzelt errichtet, das auch von anderen Abteilungen des Sportvereins gemeinschaftlich genutzt wurde. Mitte 2023 konnten zwei neue, moderne Tennisplätze entstehen. Diese hat „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ finanziell unterstützt.

Bildunterschrift: Beim Besuch der Tennisabteilung des SV Altenahr in Ahrbrück. Foto: SV Altenahr

Quelle – Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, der Stadt Landau in der Pfalz und der Sparkasse Südpfalz.