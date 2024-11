Germersheim – kvhs: Aktuelle Kurse und Vorträge

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Bildbearbeitung mit Photoshop Elements – Einstieg“ – Kurs-Nr.: H2111002KV

Kurs mit Harald Baumeister, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße,

Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07, Termin: Samstag, 30.11.2024,

10:00 – 16:30 Uhr, Kosten: 40,00 Euro/Person.

„Versicherungsbeiträge sparen – Vortrag für 60+“ – Kurs-Nr.: H1033442KV

Veranstaltung mit Andrea Kalt, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium,

Ostbau, EG, Saal 046, Termin: Mittwoch, 11.12.2024, 19:00 – 21:15 Uhr, Kosten: 15,00

Euro/Person.

„Boxen – Workshop für Frauen“ – Kurs-Nr.: H3021051KV

Schnupperkurs mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße,

Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs, Termin: Freitag, 13.12.2024, 19:00 – 21:30

Uhr, Kosten: 20,00 Euro/Person.

„Einbürgerungstest“ am Montag, 13.01.2025

Termin 1 – am Vormittag (10:00 – 11:00 Uhr) – Kurs-Nr.: I1021001KV

Termin 2 – am Nachmittag (15:00 – 16:00 Uhr) – Kurs-Nr.: I1021002KV

Test mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße,

Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07, Testdauer: 60 Minuten, Kosten:

25,00 Euro/Person, Anmeldeschluss: 13.12.2024.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim

zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-

germersheim.de.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim