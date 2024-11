Frankenthal – Gute Nachrichten für alle Pendler und Anwohner: Die Vollsperrung der #L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim ist aufgehoben

Frankenthal / Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Verkehrssituation rund um Frankenthal

Stadtverwaltung strebt bessere Zusammenarbeit mit dem LBM an – L 522 früher frei als geplant

Eine gute Nachricht für alle Pendler und Anwohner: Die Vollsperrung der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim ist aufgehoben. Früher als ursprünglich geplant, konnte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) diese Baumaßnahme abschließen – eine von mehreren, die aktuell rund um Frankenthal für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen.

„Ich danke dem LBM für die zügige Fertigstellung der Maßnahme. Dies wird sicher für ein wenig Entlastung sorgen. Nichtsdestotrotz bleibt die Belastung durch die Sperrung der B 9 sowohl für Anwohner und Pendler, als auch die Frankenthaler Unternehmen enorm. Ich habe mich deshalb mit einem Schreiben an den LBM gewandt, um die Prozesse zukünftig gemeinsam effizienter zu gestalten und, auch im Hinblick auf den Neubau der Spitzenbuschbrücke, uns frühzeitig eng abzustimmen. Ein Treffen ist bereits in Planung, um das weitere Vorgehen, auch hinsichtlich der B 9, zu besprechen“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Bisherige Maßnahmen der Stadtverwaltung

Um den Verkehrsfluss, insbesondere in den Vororten zu optimieren, und für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen, wurden im Vorort Flomersheim bereits mobile Halteverbote in der Eppsteiner Straße vor dem Bahnübergang und blinkende Hinweisschilder an den Fußgängerüberwegen angebracht. Außerdem wurden zwei Solargeschwindigkeitsanzeigen in den Vororten Flomersheim und Studernheim aufgehängt. Des Weiteren wurden Verkehrsinseln in der Mühlbergstraße und im Studernheimer Weg, der zwischen Epsstein und Studernheim verläuft, aufgebaut.

Beim LBM angeregt hat die Verwaltung außerdem eine Ausweitung der Umleitungsbeschilderung auf die Autobahnen A 61 und A 65. Aktuell gibt es hier es keine weiträumige Umleitungsempfehlung, so dass Verkehrsteilnehmer vom Kreuz Mutterstadt und dem Kreuz Ludwigshafen kommen, weiterhin die B 9 nutzen und der Verkehr dann über die Ausfahrt Maxdorf durch die Frankenthaler Vororte fließt.

Mit dem Leiter der Polizeiinspektion Frankenthal steht die Verwaltung ebenfalls im engen Austausch. Durch die Polizei wurden bereits Kontrollen der landwirtschaftlichen Wege durchgeführt. Geschwindigkeitskontrollen sind ebenfalls angekündigt. Diese und weitergehende Maßnahmen sollen kontinuierlich weitergeführt und in regelmäßigen Treffen mit der Stadtverwaltung besprochen werden.

Aktuelle Informationen zur Verkehrssituation sind auf www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Stadt Frankenthal