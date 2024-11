Viernheim – Zivilfahnder nehmen auf der #A659 gesuchten Straftäter fest

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Zivilfahnder haben am Dienstagmittag (12.11.) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen 12.40 Uhr stoppten die Beamten den 46 Jahre alten Mann auf der Autobahn 659 bei Viernheim. Bei der Kontrolle wies sich der Fahrer gegenüber den Polizisten mit einer bulgarischen ID-Karte aus. Beim Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand fiel auf, dass eine Person mit seinen Personalien mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Schließlich brachte eine Überprüfung auf der Dienststelle Gewissheit, dass es sich bei dem 46-Jährigen um den Gesuchten handelte. Wegen gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Betrugs war er durch die Staatsanwaltschaft Mannheim per Haftbefehl gesucht worden. Er wurde festgenommen und ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da er die geforderten Beträge zur Abwendung der Haft nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Fahnder im Anschluss in eine Haftanstalt, wo er die nächsten rund neun Monate hinter Gittern sitzen wird.

