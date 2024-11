Speyer – Jubiläumskampagne 2024/2025 der Speyerer Karnevalgesellschaft e.V. mit Prinzessin Megan I. an der Spitze

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Speyerer Karnevalgesellschaft e.V. (SKG) feiert in der Fasnachtskampagne 2024/2025 ein ganz besonderes Jubiläum: 8×11 Jahre voller Freude, Tradition und Gemeinschaft!

Unter dem Motto „8×11 Johr des is Magie, die SKG is jung wie nie” verspricht die SKG eine Kampagne, die das Publikum verzaubern wird.

In diesem außergewöhnlichen Jubiläumsjahr steht mit Prinzessin Megan I. eine charismatische Tollität an der Spitze, die mit Frohsinn und Elan durch die Kampagne führen wird.

Premiere für neue Aktivengruppen: Grooving Grapes und Plan Beat

Für frischen Wind und dynamische Auftritte sorgen in dieser Kampagne die beiden neuen Aktivengruppen Grooving Grapes und Plan Beat. Zum ersten Mal auf der SKG-Bühne werden sie mitreißende Shows bieten und das Publikum mit ihrer Kreativität und Leidenschaft begeistern. Sie verkörpern das Motto des Jubiläums auf beeindruckende Weise und bringen eine neue Energie in die närrische Gemeinschaft.

Glühweinstammtisch auf dem Speyerer Weihnachsmarkt

Ein Highlight in der Vorweihnachtszeit: Die SKG lädt am Donnerstag, den 28. November 2024, um 18:11 Uhr herzlich zur feierlichen Einweihung ihres eigenen Tisches an der Speyerer Weihnachtspyramide bei Jörg Schramm ein. Gemeinsam mit Prinzessin Megan I. möchten sie bei Glühwein und guter Stimmung auf die Jubiläumskampagne einstimmen. Alle Freunde und Unterstützer der SKG sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und die festliche Atmosphäre zu genießen.

Noch bis zum 20. November um 20 Uhr läuft die Spendenaktion SpeyerCrowd mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Speyer GmbH unter https://www.speyer-crowd.de/skg-jubilaeum. Knapp ein Drittel des Spendenziels ist erreicht – helfen Sie mit und unterstützen Sie die SKG dabei, die Jubiläumskampagne zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen! Jeder Beitrag, ob groß oder klein, bringt die SKG einen Schritt näher.

Veranstaltungen und Ticketvorverkauf

Zum Jubiläum wurde die SKG von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine mit der Ausrichtung der 44. Vorderpfälzer Prunksitzung am Sonntag, 26.1.2025 in der Stadthalle beauftragt. Darauf folgt die Herrensitzung am Freitag, 21.2.2025 in der Stadthalle und am Samstag, 22.2.2025 die Faschingsparty „Remmidemmi“ mit der Band „who2ladies“, die auch am Brezelfest zu sehen und hören waren. Die beiden Damensitzungen steigen am schmutzigen Donnerstag, 27.2.2025 und am Freitag, 28.2.2025. Zum Abschluss folgt die Kinderfasnacht am Rosenmontag, 3.3.2025 in der Stadthalle.

Karten für alle Veranstaltungen können schon jetzt über karten@skg-speyer.de reserviert werden.

Die Ausgabe erfolgt an den letzten zwei Vorverkaufsterminen jeweils samstags am 7.12. und 14.12.2024 von 9 – 13 Uhr im Autohaus Neubeck (Mercedes – Wormser Landstraße, Speyer).

Ab dem 16. Dezember sind die Tickets dann ausschließlich online buchbar https://skg-speyer.de/tickets/.

Quelle – Speyerer Karnevalgesellschaft e. V.