Rhein-Pfalz-Kreis – Das neue Kreisjahrbuch für den Rhein-Pfalz-Kreis ist da

Rhein-Pfalz-Kreis / Assenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Traditionell wird das Kreisjahrbuch im November der Öffentlichkeit vorgestellt, so auch in diesem Jahr und eignet sich somit auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk. Am Dienstag wurde das neue Kreisjahrbuch im historischen Rathaus in Assenhein von Landrat Clemens Körner und dem Ersten Kreisbeigeordnete Volker Knörr präsentiert. Vor Ort waren auch Paul Platz vom Redaktionsteam sowie Autoren u.a. Harald Schneider, Schriftsteller aus Schifferstadt, bekannt für seine Palzki-Krimi Reihe.

Der Band 41 des Kreisjahrbuchs umfasst wieder spannende und interessante Artikel aus den Bereichen Geschichte, Literatur, Kunst und Leben im Landkreis.

Wo gibt’s das Kreisjahrbuch?

Das Kreisjahrbuch ist ab sofort zum Preis von 9,50 Euro in der Kreisverwaltung und im Buchhandel (ISBN.-Nr. 978-3-931717-25-4) erhältlich.

Erworben werden können die Kreisjahrbücher (ab Band 38) auch im Onlinemarktplatz der Metropolregion Rhein-Neckar https://www.mrn-shop.de/kreis-jahrbuch-rhein-pfalz-kreis.html oder im stationären Handel, bei Feinkost Chéz Andre – Gaumenkitzel in der Kunststraße O3 9-12 in Mannheim. Der Preis beträgt auch hier 9,50 €