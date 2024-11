Mainz – Steiniger: “Sind bestens gerüstet für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf”

Mainz / Neustadt / Ludwigshafen / Zum voraussichtlichen Wahltermin für die Bundestagswahl 2025 teilt der Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz, Johannes Steiniger, mit:

“Wir sind bestens gerüstet für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf. Die Partei war ohnehin schon mitten in den Vorbereitungen. Mit Blick auf die großen Probleme in der deutschen Wirtschaft und mit der Aussicht auf Trump im Weißen Haus brauchen wir eine handlungsfähige Regierung. Mit einer Wahl erst Ende März, wie Herr Scholz sie aus parteitaktischen Gründen vorgeschlagen hatte, wäre erst nach der kommenden Sommerpause eine neue Bundesregierung im Amt. Das konnten wir nicht zulassen. Mit dem nun genannten Termin im Februar ist es zumindest wahrscheinlich, dass wir das schneller hinkriegen. Das hängt aber von einer starken Mehrheit ab und dafür werden wir als CDU jetzt kämpfen. Viele unserer der Wahlkreiskandidaten sind bereits in den Kreisen nominiert oder werden es zeitnah. Am 14. Dezember wählen wir unsere Landesliste bei einer Landesvertreterversammlung in Bingen. Unsere Mitglieder scharren quasi schon mit den Hufen und freuen sich auf einen knackigen, intensiven Wahlkampf. Wir wollen endlich wieder in die Verantwortung kommen und das Chaos, das die Ampel hinterlässt, wieder in Ordnung bringen. Wir haben in unseren 36 Kreisverbänden eine erfahrene Mannschaft und außerdem eine große und motivierte Basis im Land. Zusammen werden wir auch diesen kurzen Wahlkampf erfolgreich stemmen.”

Quelle CDU Rheinland-Pfalz