Ludwigshafen – ERSTMELDUNG – Straßenbahnunfall – L6 und L6A von mannheim kommend fahren nur bis Südwest Stadion

Beindersheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Seit Dienstag, 05.11.2024, wird eine in Beindersheim wohnende 12-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag gegen 07:45 Uhr eine Jugendeinrichtung in Beindersheim. Zuletzt wurde die Vermisste am Bahnhof in Frankenthal gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste nicht aufgefunden werden.