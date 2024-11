Ludwigshafen – Erster #Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz startet heute auf dem Berliner Platz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ludwigshafener Weihnachtsmarkt: Beliebter Treff mit markanten Highlights – Ab 13. November auf dem Berliner Platz

Alle Jahre wieder ist der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt ein beliebter Publikumsmagnet in der Vorweihnachtszeit. Mit seinem Start am 13. November ist er einer der ersten in Rheinland-Pfalz und alleine dadurch schon ein gefragter Anziehungspunkt für Menschen aus einem weiten Umkreis.

„Ein festlich beleuchtetes Riesenrad und eine kunstvoll gestaltete Weihnachtspyramide sind markante Highlights, die den Markt weit über Ludwigshafen hinaus bekannt gemacht haben. Beide Attraktionen werden die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr in völlig neuer Form erleben“, erklärt Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM, die diesen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Die neue Weihnachtspyramide stammt von einem Familienbetrieb aus Homburg/Saar und präsentiert auf drei Ebenen ein Rondell aus aufwändig gestalteten Figuren mit einer Größe von jeweils bis zu zwei Metern. Für die Gäste bietet dieser Stand auch einen geschützten Indoor-Bereich an. Als Besonderheit im Ausschank gibt es hier Feuerzangenbowle.

Das neue Riesenrad begeistert in den vorweihnachtlichen Abendstunden durch seine atmosphärisch stimmungsvolle Beleuchtung. Besonders begehrt sind die Feuerwerksfahrten im Riesenrad, die auch in diesem Jahr wieder zu den beiden Feuerwerken am 30. November und am 21. Dezember jeweils ab 19.30 Uhr angeboten werden und das kunterbunte Lichtspektakel aus besonders eindrucksvollen Perspektiven erleben lassen.

Beliebte Lichtinstallationen, die im Rahmen des TWL Lichterzaubers auf dem Weihnachtsmarktes präsentiert werden, sind zum einen die funkelnde Lichtdecke, die die Hauptachse des Marktes überspannt. Eine Lichterwand motivierte bereits im Vorjahr zu zahlreichen Selfies. Für diesen Zweck steht in diesem Jahr erstmals auch ein einem Bilderrahmen ähnlicher Lichtrahmen zur Verfügung, in dessen Umrahmung die Gäste des Weihnachtsmarktes ganz nach Gefallen hübsche Erinnerungsfotos machen können.

Die Angebotspalette des Weihnachtsmarktes bietet bekannt Bewährtes, setzt immer wieder aber auch auf neue Akzente. Ein breit gefächertes Angebot an süßen und herzhaften kulinarischen Köstlichkeiten sowie Geschenkideen in ansprechender Qualität, präsentiert in festlich geschmückten Holzhütten, begeistern die Besucherinnen und Besucher des Ludwigshafener Weihnachtsmarktes jedes Jahr aufs Neue.

Neue Besonderheit in diesem Bereich in diesem Jahr ist der Hofverkauf eines regionalen Biohofes, der seine Kundinnen und Kunden mit Spezialitäten wie vor Ort zubereitetem Kaiserschmarren und Speiseeis sowie Eierlikör, Marmeladen, und glutenfreiem Gebäck aus eigener Herstellung verwöhnt und zugleich auch originielle Weihnachtspräsente rund um diese Artikel anbietet.

An den Wochenenden und am Nikolaustag gibt es einige Aktionen speziell für die jüngsten Gäste des Weihnachtmarktes. Deren Bandbreite reicht von einer Puzzle-Expedition für Kinder am 16. September von 15 bis 17 Uhr über das Basteln von Weihnachtsdekoration am 30. November von 15 bis 18 Uhr bis hin zur Challenge für die Kids mit Rätselrudolph (1. Dezember, 15 bis 17 Uhr) und der Nikolausaktion am 6. Dezember von 17 bis 19 Uhr.

Kinderfahrgeschäfte runden das vielseitige Repertoire für die jüngsten Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes ab.

kulinarisch umfasst das Spektrum gleichermaßen herzhafte und süße Spezialitäten.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 15. November um 18 Uhr. Letzter Veranstaltungstag ist der 23. Dezember. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt ab 13. November täglich von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag schließt der Weihnachtsmarkt erst um 21.30 Uhr. Am Sonntag den 17. und 24. November bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Foto : © Martina Wörz / Quelle Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH