Ludwigshafen – Erneut Überfall in Maudach

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Speyerer Karnevalgesellschaft e.V. (SKG) feiert in der Fasnachtskampagne 2024/2025 ein ganz besonderes Jubiläum: 8×11 Jahre voller Freude, Tradition und Gemeinschaft! Unter dem Motto „8×11 Johr des is Magie, die SKG is jung wie nie” verspricht die SKG eine Kampagne, die das Publikum verzaubern wird. In diesem außergewöhnlichen Jubiläumsjahr steht mit ... Mehr lesen »