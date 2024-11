Heidelberg – Wasserrohrbruch in Dossenheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Morgen um 6.18 Uhr wurde den Stadtwerken Heidelberg ein Wasserrohrbruch Im Reigart, Dossenheim, in Höhe der Hausnummer 12 gemeldet.

Die Stadtwerke Heidelberg, seit Mai 2023 im Auftrag der Gemeinde Dossenheim Betriebsführer der dortigen Wasserversorgung, waren kurz darauf vor Ort und haben das Wasser in den betroffenen Häusern abgestellt. Das austretende Wasser hat erhebliche Schäden an einem Haus sowie an der Fahrbahndecke verursacht, wodurch es auch zu Sachschäden an Feuerwehrauto kam. Die Feuerwehr sowie Statiker sind vor Ort.

Die Störungsbehebung wird aktuell eingeleitet. Die Stadtwerke Heidelberg informieren im Laufe des Tages über den weiteren Fortgang der Arbeiten.

Quelle – Stadtwerke Heidelberg GmbH