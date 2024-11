Heidelberg – Was bewegt die Sportvereine der Stadt? Workshop für Sportvereine am 14. Dezember im Rahmen der „Sportentwicklungsplanung“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ob die Situation der Sportstätten, Personalgewinnung oder die Gestaltung von Sportangeboten – Sportvereine haben viele Herausforderungen. Am Samstag, 14. Dezember 2024, sind alle Heidelberger Sportvereine zu einem offenen Austausch eingeladen: Von 9.30 bis 13 Uhr findet ein Workshop im Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW), Im Neuenheimer Feld 700, statt. Hintergrund ist, dass das ISSW der Universität Heidelberg in Kooperation mit dem Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg die „Sportentwicklungsplanung“ aktualisiert. Hierfür ist ein Austausch mit allen Akteurinnen und Akteuren im Heidelberger Sport wichtig. Ob Vorstand oder Abteilungsleitung: jede und jeder ist willkommen. Um Online-Anmeldung zu der Veranstaltung wird gebeten.

Sportentwicklungsplanung

Seit der letzten Sportentwicklungsplanung aus dem Jahr 2012 hat sich in Heidelberg viel getan: Die Bahnstadt ist als 15. Stadtteil mit derzeit rund 6.000 Bewohnerinnen und Bewohnern hinzugekommen und die ehemaligen Flächen der US-Army entwickeln sich zu lebendigen Quartieren. Zudem ändern sich die Lebensgewohnheiten der Menschen – etwa durch die Arbeit im Homeoffice. Die Sportentwicklungsplanung soll dabei helfen, gute Rahmenbedingungen in Heidelberg zu schaffen, um passgenaue Sportangebote machen zu können, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren.