Heidelberg – Transgender Day of Remembrance am 20. November – Aktionswochen noch bis Ende November – neues Selbstbestimmungsgesetz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 20. November 2024 ist der Transgender Day of Remembrance. An diesem internationalen Gedenktag wird weltweit den Opfern von Trans*feindlichkeit gedacht und auf Gewalt und Diskriminierung aufmerksam gemacht. Auch in diesem Jahr setzt die Rainbow City Heidelberg ein Zeichen und hisst am Mittwoch, 20. November, Flaggen der queeren Communities am Heidelberger Rathaus.

Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar noch bis 30. November

Rund um den Gedenktag finden in Heidelberg und Mannheim seit 2015 die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar statt, bei denen durch vielfältige Veranstaltungen unterschiedliche Perspektiven und Lebensrealitäten von trans* Personen geteilt werden. Dadurch sollen trans* Perspektiven sichtbar gemacht, Räume des Empowerments geschaffen und Wissen zur Vielfalt geschlechtlicher Identitäten vermittelt werden.

Die diesjährigen Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar laufen noch bis zum 30. November 2024 und werden durch zahlreiche Initiativen und Institutionen in der Region sowie die Koordinationsstelle LSBTIQ+ im Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und die LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim ermöglicht.

Neues Selbstbestimmungsgesetz

Zum 1. November 2024 ist in Deutschland das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) in Kraft getreten. Es löst das seit 1980 bestehende Transsexuellengesetz ab. Das neue Gesetz erleichtert es trans*, inter* und nicht-binären Personen, Vornamen und Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Wegen des Feiertags Allerheiligen am 1. November findet das Gesetz in Baden-Württemberg seit dem 4. November seine Umsetzung in den Standesämtern. Weitere Informationen beispielsweise zur SBGG-Anmeldung finden sich auf der Webseite des Heidelberger Standesamtes unter www.heidelberg.de/selbstbestimmungsgesetz.

Kostenfreie Beratung

Gefördert durch die Stadt Heidelberg, finden trans* Menschen, ihre Angehörigen und Fachkräfte, die Fragen zu queeren Themen haben, beispielsweise zum neuen Selbstbestimmungsgesetz, wöchentlich kostenfreie Beratung bei der Fachstelle PLUS in Heidelberg. Die Beratungen sind vor Ort, per Telefon und online möglich. Termine müssen vorab vereinbart werden unter Telefon 0621 3362110 oder per E-Mail an beratung@plus-rheinneckar.de. Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite von PLUS unter www.plus-rheinneckar.de > Angebote > Beratung.

Kommende Veranstaltungen der Trans*Aktionswochen 2024 in Heidelberg im Überblick:

• Queer & schwanger

Kurs rund um die Geburt für queere Personen von Pro Familia Heidelberg

Mittwoch, wöchentlich, 13. November bis 11. Dezember 2024, 18.30 bis 20 Uhr

• Argumentations- und Handlungstraining gegen Trans*feindlichkeit

Workshop für Empowerment von PLUS Rhein-Neckar e. V.

Donnerstag, 14. November 2024, 17.30 bis 20.30 Uhr

• Testanagebot: TIN* Checkpoint

Testangebot für HIV und andere STI bei der Aidshilfe Heidelberg

Samstag, 16. November 2024, 11 bis 14 Uhr

• Einfach selbst bestimmt

Lesung und Gespräch mit Janka Kluge im Queer Space Heidelberg

Begrüßung durch Bürgermeisterin Stefanie Jansen (Dezernat Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg)

Samstag, 16. November 2024, 16 Uhr

• Queer Youth Special zum Selbstbestimmungsgesetz

Infoveranstaltung und Beratungsangebot für queere Jugendliche bis 18 Jahre

Sonntag, 17. November 2024, 15 bis 17.30 Uhr

• Trans* Trending: Aufklärung, Chancen & Sicherheit auf social media

Vortrag und Austausch mit Saphira Siegmund im Queer Space Heidelberg

Montag, 18. November 2024, 19 Uhr

• Zwinger X Talking to a stranger

Gespräche im Dunkeln zum Thema „Identität“, mit Unterstützung der Heidelberg Drag Family im Zwinger 1

Dienstag, 19. November 2024, 19 Uhr

• „Trans* und die schwule Szene“

Workshop von der Aidshilfe Heidelberg

Donnerstag, 21. November 2024, 18 bis 21 Uhr

• Sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit im Kontext von Inter* und Trans*

Vortrag von der Aidshilfe Heidelberg

Freitag, 22. November 2024, 17 bis 19 Uhr

• Queer Lapdance Collective feat. Mags – Trans* Revolution

Show und Konzert im Karlstorbahnhof

Samstag, 23. November 2024, 20 Uhr

• TIN* Archivierungsworkshop

Gemütlicher Workshop im Queer Space Heidelberg

Sonntag, 24. November 2024, 14 Uhr

• TIN*-Only Zine-Workshop

Kreativer Workshop im Queer Space Heidelberg

Montag, 25. November 2024, 14 Uhr

• Zine Fair

Ausstellung mit Diskussion und Musik im Queer Space Heidelberg

Samstag, 30. November 2024, 13 Uhr

Weitere Informationen sowie das komplette Programm der Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar 2024 online unter www.heidelberg.de/lsbtiq sowie auf Facebook unter www.facebook.com/transaktionswochen und Instagram unter www.instagram.com/transaktionswochen.

Hintergrund Rainbow-City Heidelberg: Seit September 2020 ist Heidelberg in Anerkennung des Einsatzes für familiäre, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Mitglied im Netzwerk der Regenbogenstädte, dem „Rainbow Cities Network“ (RCN), aufgenommen worden. Das Netzwerk ist ein internationaler Zusammenschluss von Städten, die sich der Akzeptanz von LSBTIQ+ verpflichten. Mehr Informationen zur städtischen Koordinationsstelle LSBTIQ+ sind online zu finden unter www.heidelberg.de/lsbtiq.