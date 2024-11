Heidelberg – Spannendes 2025: Abwechslungsreiche Workshops, Rundgänge & Co. im Zoo erleben – Neues Jahresprogramm der Zoo Akademie ist ab sofort online buchbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Zoo Heidelberg) – Ein abwechslungsreiches 2025 mit der Zoo-Akademie – das verspricht das neue Jahresprogramm. In zahlreichen Workshops, Rundgängen und Ferienprogrammen im Zoo Heidelberg kommen kleine und große Weltentdecker voll auf ihre Kosten. Dabei gibt es wie gewohnt einen Mix aus den heißbegehrten Klassikern und neuen Angeboten, die 2025 das erste Mal mit auf der Liste stehen. Interessierte finden das gesamte Veranstaltungsangebot unter www.zoo-akademie.org/vorverkauf und können ihren Favoriten direkt online buchen.

Im kommenden Jahr gibt es zahlreiche neue Angebote im Jahresprogramm der Zoo-Akademie zur Auswahl. Axel Schlemann, Leiter der Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg sagt: „Wir haben uns im Vorfeld mit dem gesamten Team intensiv Gedanken gemacht, wie wir unser Angebot weiter ausbauen können. Was wird nachgefragt? Welche Möglichkeiten haben wir und für welche weiteren Zielgruppen können wir Angebote maßschneidern? Unser großes Ziel ist es natürlich, dass wir für alle Bedürfnisse und Ansprüche das passende Programm haben. Dabei wollen wir so barrierefrei wie nur irgend möglich sein. Es ist gut zu sehen, dass wir mit dem neuen Programm wieder einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben!“

Für blinde und sehbehinderte Erwachsene sowie für hörbeeinträchtigte und gehörlose Erwachsene finden 2025 erstmals eigene Themenführungen statt. Los geht’s am 14. März mit der Themenführung für blinde und sehbehinderte Menschen bei dem die Teilnehmer alles über Bär, Schneeule, Löwe & Co erfahren. Die Themenführungen werden von Rangern mit spezieller Zusatzausbildung durchgeführt und sind auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt. Beispielsweise wird der Rundgang für hörbeeinträchtigte und gehörlöse Menschen durch Gebärdensprache unterstützt. Für alle sind auch immer spannende Objekte zum Anschauen oder Begreifen dabei, die zum Verstehen und Erleben beitragen.

Neu im kommenden Jahr ist auch die Zoo-Tour in Englischer Sprache für Erwachsene. Endlich haben so nun auch fremdsprachige Besucher die Möglichkeit an einem geführten Rundgang teilzunehmen und spannende Hintergrundinfos über den Zoo und seine Tiere zu erfahren.

Die beliebten Abendführungen finden auch 2025 wieder statt: Von April bis September geht es jeden 2. Freitag im Monat auf Streifzug durch den abendlichen Zoo. Im April und Mai zusätzlich auch an zwei Samstagen.

Die heißbegehrten Klassiker, wie die Ferienprogramme, dürfen selbstverständlich nicht fehlen. In den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien warten spannende Erlebnisse im Zoo auf alle wissbegierigen Schulkinder. Zusätzlich gibt es in den Sommer- und Herbstferien erstmals Technik-Ferien für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Unter dem Motto „Roboter-Werkstatt“ konstruieren sie im Techniklabor verschiedene tierische Roboter aus LEGO® und erschließen sich so spielerisch komplexe Verhaltensweisen und bewältigen spannende Aufgaben. Fehlt dafür ein besonderes Bauteil, kommt ein weiterer, smarter Roboter ins Spiel: der 3D-Drucker!

Workshops aus den Bereichen Tiere, Natur und Technik sowie Themenrundgänge für die gesamte Familie runden das Jahresangebot ab. Bei den Workshops „Elektronische Fledermaus“, „Tierpfleger für einen Tag“ oder „DNA-Check für den Artenschutz” wird für Kinder und Jugendliche ein faszinierendes Programm zwischen Techniklabor, molekularbiologischem Lernlabor und Tiergehegen geboten. Bei der „Oma-Opa-Enkel-Tour“ entdecken Großeltern gemeinsam mit den Enkeln die Besonderheiten der tierischen Zoobewohner und bei der „Tour d’Amour“ erfahren die Teilnehmer pikante Details aus dem Liebesleben der Tiere.

Schnell sein lohnt sich: Tickets für die einzelnen Angebote sind unter www.zoo-akademie.org/vorverkauf im Online-Shop erhältlich – und eignen sich gut als Weihnachtsgeschenk. Seinen Lieben eine Freude bereiten kann man ebenso mit einem Geschenkgutschein, der für alle Angebote im Online-Verkauf der Zoo-Akademie einlösbar ist. Diese Gutscheine gibt es ebenfalls online auf der Webseite der Zoo-Akademie unter www.zoo-akademie.org/de/geschenkgutscheine.

