Heidelberg – NACHTRAG – Wasserrohbruch in Dossenheim

Dossenheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Morgen um 6.18 Uhr wurde den Stadtwerken Heidelberg ein Wasserrohrbruch Im Reigart, Dossenheim, in Höhe der Hausnummer 12 gemeldet.

Die Stadtwerke Heidelberg, seit Mai 2023 im Auftrag der Gemeinde Dossenheim Betriebsführer der dortigen Wasserversorgung, waren kurz darauf vor Ort und haben das Wasser in zwei Häusern abgestellt, so dass der Austritt des Wassers gestoppt werden konnte. Als Ursache für den Wasserrohrbruch wurde im weiteren Verlauf ein defekter Hausanschluss identifiziert. Zu der Leckage kam es aufgrund von Verschiebungen im Erdreich.

Das ausgetretene Wasser hat ein Haus, Teile dessen Außengeländes sowie die Fahrbahn inklusive Gehweg unterspült. Ein Statiker hat das Haus geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass es weiterhin bewohnbar ist. Die Fahrbahndecke inklusive des Gehwegs hatte sich durch die Unterspülung gesenkt, wodurch es auch zu Sachschäden an einem Feuerwehrfahrzeug kam.

Gegen 16 Uhr konnten die Stadtwerke Heidelberg den Hausanschluss abtrennen und die Leitung wieder in Betrieb nehmen. Das andere Haus ist seither wieder mit Wasser versorgt. In der nächsten Stunde wird die Notversorgung für das Haus, dessen Hausanschluss die Leckage aufwies, abgeschlossen, so dass gegen frühen Abend die Versorgung wieder hergestellt sein wird. Im Nachgang wird der Hausanschluss erneuert.

Die Straße Im Reigart ist zwischen der Hauptstraße und der Blütengasse weiterhin gesperrt. Die Stadt Dossenheim klärt aktuell die nächsten Schritte zur Wiederherstellung der Straßenoberfläche.

Quelle . Stadtwerke Heidelberg GmbH