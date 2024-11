Heidelberg – Mit Photovoltaik die Energiewende voranbringen – Vortrag am Dienstag, 19. November, im Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt

Heidelberg / Metropoplregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Zeiten steigender Energiepreise und zunehmender Umweltbelastung gewinnt die Nutzung Erneuerbarer Energien immer mehr an Bedeutung. Photovoltaikanlagen bieten eine attraktive Möglichkeit, um selbst Strom zu erzeugen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Am Dienstag, 19. November 2024, haben Interessierte im Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt, Dantestraße 7, um 16 Uhr die Möglichkeit, sich eingehender über das Thema Photovoltaik zu informieren.

Dr. Florian Friedrich vom Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie geht in seinem Vortrag „Erzeugung von Sonnenstrom auf Dach und Balkon – mit Photovoltaik die Energiewende voranbringen“ auf wichtige Fragestellungen rund um Solarenergie ein. Dabei werden unter anderem folgende Fragen beleuchtet: Wo lohnen sich Solaranlagen? Wie funktioniert ein Balkonmodul? Welche Beratungs- und Fördermöglichkeiten gibt es? Wo greifen Denkmalschutz und/oder Gesamtanlagensatzung und welche Ausnahmen gibt es?

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bei der Veranstaltung neben den neuesten Entwicklungen im Bereich der Solarenergie auch über die kommunale Wärmeplanung und den aktuellen Ausbau des Fernwärmenetzes informieren. Im Anschluss an den Vortrag gibt es Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Weitere Informationen zur kostenlosen Photovoltaik-Beratung der Stadt Heidelberg gibt es online unter www.heidelberg.de/sonnenstrom und zur städtischen Förderung von Photovoltaik und Sanierungen unter www.heidelberg.de/klimageld.