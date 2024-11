Heidelberg – Europäischer Leseabend“ in der Volkshochschule

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vier Autor*innen, die aus verschiedenen europäischen Ländern stammen und in Heidelberg leben, lesen am Donnerstag, 21.11.2024 ab 19 Uhr aus ihren Texten zu Themen wie Fremdsein, Ankommen, Heimat und gehen – moderiert von belmonte, Sprecher der Heidelberger Autorenversammlung – in den Dialog mit dem Publikum.

Adriana Carcu liest zwei Texte, die aus ihrem jüngsten Buch mit dem Titel „Der lange Weg nach Hause“ stammen. Sofie Morin liest aus „Europa: Dazwischen”. Safak Sarıçiçek trägt aus „Zwei junge Pioniere“ vor, und Klaudia Rzeźniczak liest aus „Futter für die Massen. Ich bin die Massen“.

Um Anmeldung bei der Volkshochschule ist unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de wird gebeten.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.