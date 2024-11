Heidelberg – Erfolgreiches drittes Jahr des Förderprogramms „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ – Vier weitere Unternehmen in Heidelberg sind nachhaltig aufgestellt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg fördert umweltfreundliche Arbeitswege und unterstützt die Mobilitätswende für Unternehmen und Institutionen mit dem Programm „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ (BMM). Das Förderprogramm, das im Oktober 2020 in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern gestartet wurde, hat bereits sichtbare Erfolge erzielt: In den Jahren 2021 und 2022 durchliefen bereits 15 Unternehmen und Institutionen sowie drei Schulen das Programm. In diesem Jahr erhielten vier weitere Unternehmen am Montag, 11. November 2024, im Gebäude Prinz Carl von Klima- und Mobilitätsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain das Zertifikat für ihre erfolgreiche Teilnahme überreicht.

„Unser Förderprogramm ‚Betriebliches Mobilitätsmanagement‘ ist ein zentraler Baustein, um Unternehmen und Institutionen bestmöglich zu unterstützen und als attraktive Arbeitgebende zu positionieren. Durch die Beratung und Maßnahmenentwicklung können Arbeitgebende ihren Mitarbeitenden ein umfassendes Mobilitätspaket anbieten. Das hilft uns dabei, gemeinsam das Ziel zu erreichen, Heidelberg bis 2040 klimaneutral zu machen“, sagte Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.

„Das Programm trägt damit wesentlich zum Klima- und Ressourcenschutz bei und entlastet unsere Verkehrssysteme, die bereits stark beansprucht sind. Diese zu erweitern, etwa durch den Ausbau der Radinfrastruktur oder des ÖPNV, benötigt oft lange Planungszeiten. Umso wichtiger ist es, sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen können, wie sie das Programm bietet“, erläuterte Schmidt-Lamontain weiter.

Folgende Unternehmen haben im diesjährigen dritten Durchgang des Förderprogramms teilgenommen:

• AGC Biologics GmbH

• Celonic Deutschland GmbH & Co. KG

• C. Josef Lamy GmbH

• Studierendenwerk Heidelberg AöR

Programm bietet nachhaltige Mobilitätslösungen für Unternehmen und Institutionen

Das „Betriebliche Mobilitätsmanagement“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Heidelberg, der Industrie- und Handelskammer (IHK), des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA), der Kreishandwerkerschaft, der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) sowie des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (vrn).

Das Programm bietet den teilnehmenden Unternehmen und Institutionen individuelle Lösungen, um das Mobilitätsverhalten ihrer Mitarbeitenden umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten und somit auch gleichzeitig deren Zufriedenheit zu erhöhen. Das BMM unterstützt gezielt den Umstieg auf nachhaltige Mobilitätsoptionen wie den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), das Fahrrad sowie alternative Antriebe und Kraftstoffe für den Fuhrpark. Auch die Förderung von Home-Office-Modellen ist ein wichtiger Bestandteil des Programms.

In diesem Jahr konnten die teilnehmenden Betriebe mit Unterstützung der B.A.U.M. Consult GmbH aus München und den Kooperationspartnern

• ihre aktuellen Mobilitätsdaten erfassen und analysieren,

• Maßnahmen zum verstärkten Einsatz nachhaltiger Verkehrsmittel (wie ÖPNV, Fahrrad oder Elektromobilität) entwickeln,

• und nachhaltige Mobilität als festen Wert in ihrer Unternehmenskommunikation verankern.

BMM ist wichtiger Baustein für den städtischen Klimaschutz

Im Rahmen des städtischen Verkehrsentwicklungsplans 2035, welcher derzeit zum Klimamobilitätsplan weiterentwickelt wird, hat die Stadt Heidelberg ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das gezielt zur Mobilitätswende beitragen soll. Das Programm ist ein wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele und soll die Stadt nachhaltiger machen, indem es Unternehmen bei der Umsetzung umweltfreundlicher Mobilitätskonzepte unterstützt.

Teilnehmende Betriebe erhielten maßgeschneiderte Beratungen durch die B.A.U.M. Consult GmbH aus München. Zusätzlich fanden gemeinsame Workshops statt, die über einen Zeitraum von rund zwölf Monaten verteilt waren. Das Programm bietet Unternehmen die Gelegenheit, ihre Mobilitätsstrategien zu optimieren und so aktiv zur Reduktion von Emissionen beizutragen. Das gemeinsamen Netzwerktreffen mit Unternehmensvertretungen aus allen BMM-Runden bietet eine Plattform für den wertvollen Austausch der Heidelberger Unternehmen, Institutionen und Schulen untereinander. Die Fortsetzung des zunächst auf drei Jahre ausgelegten Förderprogramms steht derzeit unter dem Vorbehalt der städtischen Haushaltslage. Weitere Details zum Förderprogramm gibt es unter www.heidelberg.de/mobilitätsmanagement.

Hintergrund

Die Stadt Heidelberg verfolgt ambitionierte Klimaziele: Im November 2019 wurde ein umfassender Klimaschutz-Aktionsplan verabschiedet, der im Rahmen des „Masterplan 100% Klimaschutz“ die Weichen für eine klimaneutrale Zukunft stellt. Der Aktionsplan umfasst 30 konkrete Maßnahmen, die alle Lebensbereiche abdecken – von nachhaltigem Bauen und Wohnen über Ernährung und Konsum bis hin zur Mobilität und naturnahen Stadtgestaltung. Weitere Informationen zum Masterplan sind unter www.heidelberg.de/masterplan100 zu finden.