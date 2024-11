Eberbach – Kaputtes Spielzeug nicht gleich wegwerfen! Kommen Sie zum R-Eberatur-Café

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Eberbach) – Viele Menschen werfen Spielzeug lieber nicht weg. Kinder (und Eltern) hängen oft sehr an bestimmten Puppen oder Kuscheltieren, einer batteriebetriebenen Eisenbahn oder einem ferngesteuerten Auto. Die wirft man nicht einfach weg. Zum Glück kann Spielzeug in vielen Fällen gut repariert werden. Kommen Sie mit ihren Sachen zum R-Eberatur-Café nach Eberbach und erleben Sie es selbst!

Elektrisches und elektronisches Spielzeug kann in 70 Prozent der Fälle wieder repariert werden. Bei nicht-elektrischem Spielzeug sind es sogar 76 Prozent. Es wäre also Verschwendung, kaputtes Spielzeug gleich wegzuwerfen.

Beispiele:

Bei elektrischem Spielzeug liegt es oft an einer Batterie, die keinen Kontakt mehr herstellt, oder einem verrosteten Kontakt. „Alles, wo eine Batterie hineinkommt, kann bei uns vorbeikommen. Oft ist nicht viel daran beschädigt. Meistens geht es um ein loses Kabel. Im Allgemeinen kann man die Dinge wieder zum Laufen bekommen. Manchmal muss man zwar so reparieren, dass die Reparatur nachher sichtbar bleibt, aber das ist gar nicht schlimm”, sagt Ulrich Grözinger vom Eberbacher R-Eberatur-Café.

Bei Puppen und Kuscheltieren geht es oft darum, dass die Füllung aus dem Leib herausgekommen ist oder dass ein Auge fehlt. Oft ist auch eine Naht lose oder es fehlt ein Bein. Das ist dann eher Handarbeit, das erledigt man meistens nicht mit einer Nähmaschine. Spielzeug zu reparieren ist oft eine sehr dankbare Aufgabe, da die „Sachen“ oft große Bedeutung für Jemanden haben.

Gemeinsam Spielzeug reparieren und lernen

Man kann nicht immer einschätzen, was etwas für einen anderen Menschen bedeutet. Manchmal unternimmt man etwas ganz Kleines und das bringt dann jemanden völlig aus der Fassung. Wir reparieren gern, aber finden es noch schöner, wenn die Leute aktiv mitdenken und helfen. „Das sind oft die schöneren Reparaturen, wenn Menschen mit Sachen ankommen, bei denen sie selbst schon angefangen haben. Uns ist es wichtig, die Leute bei der Reparatur mit einzubeziehen“, so Grözinger abschließend. Es geht so viel Kenntnis verloren, darauf müssen wir wirklich achtgeben.

An den noch verbleibenden Öffnungsterminen vor Weihnachten 2024, die auf unserer Homepage https://r-eberatur-cafe.de oder auf der Homepage der Stadt Eberbach R-Eberatur-Café | Eberbach einsehbar sind, können Sie uns Ihre „Schätze“ zum Weihnachtsverschenke-Check vorbeibringen.