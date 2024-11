Weinheim – Vom Leben und Wirken des Kurfürsten: Sonderführung zum 300. Geburtstag von Karl Theodor ab 17. November auch in Weinheim

>Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine Sonderführung zum 300. Geburtstag von Kurfürst Karl Theodor bietet der Weinheimer Stadtführer Wolfgang Balling an den Sonntagen, 17. November und 1. Dezember um 14 Uhr an. Karl Theodor führte die Kurpfalz im 18. Jahrhundert zu wirtschaftlicher Blüte und machte Mannheim zu einem kulturellen Zentrum Europas. Die Führung beleuchtet sein Leben und Wirken sowie seine amourösen Verstrickungen, die als Inspiration für den “Jäger aus Kurpfalz” gelten. Treffpunkt für diese Führung ist der Brunnen im kleinen Schlosshof, Dauer etwa eineinhalb Stunden, Teilnahmegebühr 5 Euro pro Person. Am 24. November und 26. Dezember jeweils um 14 Uhr beleuchtet Wolfgang Balling in einer weiteren Führung das Schicksal der Kurpfalz, die als bedeutendes Territorium des Heiligen Römischen Reiches seit über 200 Jahren von der Landkarte verschwunden ist. Diese Tour durch die Altstadt behandelt die Geschichte der Region bis zu ihrem Ende 1806. Treffpunkt ist der Hutplatz in der Nähe des Marktplatzes. Der Preis beträgt 7 Euro pro Person, die Führung dauert ebenfalls etwa Stunden.

