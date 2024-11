Viernheim – Weihnachtliches Tauschregal – Weihnachtsdeko tauschen statt kaufen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg öffnet am Donnerstag, 14. November 2024, wieder das Winter-Notquartier im Stadtteil Rohrbach. Bis Anfang April 2025 gibt es hier zusätzliche Übernachtungsplätze für wohnungslose Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Heidelberg haben. Neu ist in diesem Jahr, dass Schließfächer in der Notunterkunft installiert wurden, in die Übernachtende Wertsachen einschließen ... Mehr lesen »