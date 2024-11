Mannheim – Personalversammlung beim Stadtraumservice Mannheim am 15. November

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der jährlichen Personalversammlung kommt es in einzelnen Bereichen des Eigenbetriebs Stadtraumservice am Freitag, 15. November 2024, teilweise zu Einschränkungen.

So bleibt der Recyclinghof Im Morchhof im Mannheimer Süden ganztägig geschlossen, um den Mitarbeitern die Teilnahme an der Personalversammlung zu ermöglichen. Kunden können auf den ABG-Recyclinghof in der Max-Born-Straße 28 auf der Friesenheimer Insel ausweichen. Dieser Recyclinghof ist freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag, 16. November, ist auch der Recyclinghof Im Morchhof 37 wie gewohnt von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Ebenfalls geschlossen ist das Kundencenter in der Käfertaler Straße 248. Allgemeine Einschränkungen sind im Straßenbetrieb, Grünflächenunterhaltung und Stadtreinigung möglich. Keine Änderungen gibt es bei der Müllabfuhr. Die Leerung der Abfalltonnen und die Grünschnittsammlung finden regulär statt.

Weitere Informationen zu den Serviceleistungen des Stadtraumservice findet man unter www.stadtraumservice-mannheim.de.

Quelle Stadt Mannheim