Ludwigshafen – BASF investiert in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für die X3D®-Technologie in Ludwigshafen – Erste Anlage ihrer Art wird 2026 in Betrieb genommen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. BASF baut zusätzliche Produktionskapazitäten für die X3D® Katalysator-Formgebungstechnologie in Ludwigshafen

X3D®-Technologie ermöglicht die Herstellung von Katalysatoren mit idealen Formen, die Leistung und Effizienz maximieren sowie den Energieverbrauch minimieren

Erweiterung der Produktionskapazitäten zur Deckung der hohen Nachfrage nach X3D-Produkten

Erste Anlage ihrer Art wird 2026 in Betrieb genommen, um Katalysatoren im industriellen Maßstab zu produzieren und Projekte zur grünen Transformation voranzutreiben

BASF hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für die X3D®-Technologie investieren wird. Diese neue additive Fertigungstechnologie für Katalysatoren basiert auf 3D-Druck. Die Anlage wird 2026 in Betrieb gehen und Katalysatoren im industriellen Maßstab produzieren.

Die X3D-Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung und Herstellung von Katalysatoren dar. Die mit dieser Technologie hergestellten Katalysatoren sind mechanisch robust und verfügen über eine offene Struktur, die den Druckabfall in Reaktoren erheblich reduziert und die Oberfläche vergrößert. Diese Verbesserungen führen zu einer höheren Katalysatorleistung, was Kunden der BASF ermöglicht, ihre Anlagen effizienter zu betreiben. Sie profitieren von einer gesteigerten Reaktorleistung, einer besseren Produktqualität und einem reduzierten Energieverbrauch, was ihre umweltfreundlichen Transformationsziele unterstützt.

Ein wesentlicher Vorteil der X3D-Technologie ist ihre Vielseitigkeit. Sie kann auf eine Vielzahl von Katalysatormaterialien angewendet werden, einschließlich Edel- und Nichtedelmetall-Katalysatoren sowie verschiedenen Trägermaterialien. Diese Flexibilität erlaubt es BASF, durch Anpassung der Feinstruktur, Stranggröße und -ausrichtung maßgeschneiderte Katalysatoren zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind.

“BASF bekräftigt sein Engagement, eine führende Rolle bei Innovationen für chemische Katalysatoren zu übernehmen. X3D ist ein bedeutender Technologiesprung in der Katalysatorproduktion. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden neue Möglichkeiten zu bieten, ihre Produktionsleistung zu steigern und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren”, sagte Detlef Ruff, Senior Vice President Process Catalysts bei BASF.

“BASF betreibt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich kommerzielle Anlagen mit X3D-Katalysatoren und erzielt dabei herausragende Ergebnisse. Diese Technologie hat das Potenzial, die Zukunft sowohl für grüne als auch für traditionelle Wertschöpfungsketten mit beispielloser Effizienz und verkürzter Markteinführungszeit zu gestalten”, sagte Jens Perregaard, Vice President Custom Catalysts & Innovation bei BASF.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.chemical-catalysts-and-adsorbents.basf.com/X3D.

Über BASF Process Catalysts

BASF ist ein weltweit führender Hersteller von Katalysatoren für die chemische Industrie und bietet Lösungen für die gesamte chemische Wertschöpfungskette. Das Geschäft umfasst Chemiekatalysatoren und Adsorbentien, Raffineriekatalysatoren und kundenspezifische Katalysatoren. Im Geschäft mit Prozesskatalysatoren liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer und verbesserter Produkte, die den Wandel der chemischen Industrie hin zu Netto-Null-Emissionen ermöglichen.

Zum Portfolio des Geschäftsbereichs gehören auch Batteriematerialien und Recyclinglösungen sowie Umweltkatalysatoren und Metalllösungen. Kunden aus einer Vielzahl von Branchen wie Automobil & Transport, Chemie, Kunststoffe oder Energie & Ressourcen profitieren von unseren innovativen Lösungen. Weitere Informationen über den Unternehmensbereich Catalysts der BASF finden Sie im Internet unter www.chemical-catalysts-and-adsorbents.basf.com.

Über BASF

Chemie für eine nachhaltige Zukunft, dafür steht BASF. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Unser Portfolio umfasst sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2023 weltweit einen Umsatz von 68,9 Milliarden €. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com.

