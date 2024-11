Ludwigshafen – 28-Jähriger in Maudach angegriffen – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagmittag (11.11.2024), gegen 12:25 Uhr, wurde ein 28-Jähriger in der Breiten Straße von vier Personen angegriffen. Die Angreifer sollen, nach ersten Ermittlungen, mit einer Eisenstange und einer Machete auf den Mann eingeschlagen und auch eine Reizgaspistole abgeschossen haben.

Vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter mit einem schwarzen Kleinwagen. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder ggfls. gefilmt haben oder Hinweise zu den Angreifern geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

