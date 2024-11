Lindenberg – Pfälzer Freie Wähler wählen neuen Vorstand

Lindenberg / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Delegierten der Freien Wählergruppen der Pfalz haben am vergangenen Samstag in Lindenberg (Pfalz) den Vorstand des FWG-Bezirkstags Pfalz neu gewählt. Der neue Vorstand erhielt dabei große Zustimmung und eine überwältigende Mehrheit. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

Dem Vorstand gehören an:

Vorsitzender: Marc Weigel, Oberbürgermeister von Neustadt an der Weinstraße

Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Nicolas Meyer, Oberbürgermeister von Frankenthal

Stellvertretender Vorsitzender: Daniel Salm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben

Stellvertretender Vorsitzender: Olaf Radolak, Mitglied des Kreistages Kusel

Schriftführer: Philipp Fuchs, Mitglied des Verbandsgemeinderates Lambrecht

Schatzmeister: Frank Krick, Mitglied des Stadtrates Bad Dürkheim

Pressewart: Hans Arndt, Ortsbeirat und stellvertretender Ortsvorsteher Ludwigshafen-Gartenstadt

Neben den Wahlen stand noch „Europa vor Ort in der Pfalz“ auf dem Programm. MdEP Joachim Streit (FREIE WÄHLER) ließ es sich nicht nehmen, beim FWG-Bezirkstag Pfalz vorbeizuschauen und über seine neue Arbeit in Brüssel zu berichten. Besonders wichtig war ihm, auf die gemeinsamen Ziele hinzuweisen, die FWG und FREIE WÄHLER verbinden, „genauso wie bei Bruder und Schwester“, so Streit.

