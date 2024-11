Lampertheim – Kriminelle erbeuten Schmuck

Lampertheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein Einfamilienhaus im Maria-Montessori-Weg geriet am Montag

(11.11.) zwischen 17 und 19.30 Uhr in das Visier Krimineller. Unter Anwendung von Gewalt gelangten sie ins Innere des Hauses. Nach derzeitigem Stand entwendeten sie Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

