Hockenheim – Revisionsphase im Beckenbereich verlängert

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Sauna und Salzgrotte geöffnet | Arbeiten laufen auf Hochtouren

Einmal im Jahr findet im Hockenheimer Aquadrom eine Revisionsphase statt, während der das Freizeitbad für eine kurze Zeit geschlossen bleibt, um verschiedene Maßnahmen zur Qualitätssicherung umzusetzen. Denn trotz täglicher Reinigungsarbeiten und, sofern notwendig, der schnellen Umsetzung kleinerer Reparaturen, können manche Arbeiten nicht während des laufenden Betriebs realisiert werden. Eine solche Revisionsphase wird bei Schwimmbädern standardmäßig einmal jährlich durchgeführt.

Aufgrund von plötzlich aufgetretenen technischen Problemen in der Filteranlage wurde die diesjährige Revisionsphase um wenige Tage vorgezogen, um die Störung schnellstmöglich zu beheben. Das Team des Aquadrom und das Technische Büro der Stadtwerke leiteten umgehend die notwendigen Schritte ein, um die technischen Probleme zu beseitigen. Hierfür wurden unter anderem dringend benötigte Ersatzteile bestellt sowie Fremdfirmen beauftragt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Arbeiten abzuschließen. Leider müssen wir uns zum Teil etwas in Geduld üben, da wir zum Beispiel keinen Einfluss auf die Lieferzeiten von Ersatzteilen haben. Wir wollen den Besucherinnen und Besuchern schnellstmöglich wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern und haben daher alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Vorgänge und Lieferzeiten zu beschleunigen“, so die Leiterin des Bades, Julia Reinhold, „leider müssen wir uns trotz unseres Einsatzes noch etwas gedulden.“ Da das Wasser während der laufenden Arbeiten an der Filteranlage vollständig abgelassen werden muss, ist vorübergehend kein Badebetrieb möglich und die Revisionsphase des Beckenbereichs verlängert sich bis zum Abschluss der Arbeiten. „Da der Fortschritt der Arbeiten an unserer Filteranlage stark von der Lieferung wichtiger Ersatzteile abhängt, können wir im Augenblick leider keinen gesicherten Termin für den Abschluss der Arbeiten nennen. Wir setzen alles daran, den Beckenbereich des Aquadroms schnellstmöglich wieder öffnen zu können und unseren Gästen nicht nur Entspannung, sondern auch Badespaß zu bieten“, so die Erste Werkleiterin der Stadtwerke Hockenheim, Martina Wilk.

Die Revisionsphase in der Sauna sowie der Salzgrotte sind planmäßig abgeschlossen. Ab dem 13. November 2024 sind sowohl die Salzgrotte, als auch die Saunalandschaft wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Für die Salzgrotte gelten die gewohnten Eintrittspreise, die Saunalandschaft kann zu einem vergünstigten Preis von 7 Euro besucht werden.

Aktuelle Informationen auf der Homepage des Aquadroms unter: https://www.aquadrom.de/

Bildunterschrift:

Auch im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der Revisionsphase verschiedene Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchgeführt. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle – Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim