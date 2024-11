Heidelberg – Winterhilfe für Obdachlose – Das Winter-Notquartier öffnet am 14. November – Viele Hilfsangebote für Wohnungslose in der Stadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg öffnet am Donnerstag, 14. November 2024, wieder das Winter-Notquartier im Stadtteil Rohrbach. Bis Anfang April 2025 gibt es hier zusätzliche Übernachtungsplätze für wohnungslose Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Heidelberg haben. Neu ist in diesem Jahr, dass Schließfächer in der Notunterkunft installiert wurden, in die Übernachtende Wertsachen einschließen können.

In jedem Winter melden sich Bürgerinnen und Bürger, die sich um Menschen sorgen, die auf der Straße leben. Deshalb weist die Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren, Angelika Haas-Scheuermann, nochmals darauf hin, dass die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt haben, dass nicht jeder Mensch ohne festen Wohnsitz im Winter automatisch eine der Obdachlosenunterkünfte ansteuert: „Teils kommen Betroffene auch bei Verwandten oder Freunden unter, andere nehmen die Angebote aus unterschiedlichsten persönlichen Gründen nicht an und bleiben auf eigenen Wunsch auf der Straße. Wir haben aber ausreichend Hilfsangebote für Obdach- und Wohnungslose, die Unterstützung im Winter suchen.“

Hilfsangebote für wohnungslose Menschen in Heidelberg:

• bis zu 90 Plätze bei Obdach e. V. mit zeitlich unbegrenzter Wohnmöglichkeit im eigenen Zimmer und professioneller Betreuung und Hilfe durch ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im ganzen Stadtgebiet

• bis zu 70 Plätze im Wichernheim der evangelischen Stadtmission in der Altstadt für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen und Männer, deren besondere Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und welche diese nicht aus eigenen Kräften und Mitteln überwinden können

• Spezifisches Wohnangebot für wohnungslose Frauen: 4 Plätze im Margot-Becke-Ring in Kirchheim mit Beratung und Unterstützung durch den Sozialdienst des Wichernheimes

• 6 Plätze zur Betreuung in eigenem Wohnraum und zur nachgehenden Betreuung (betreut durch die evangelische Stadtmission) im gesamten Stadtgebiet

• 8 Plätze Ambulant Betreutes Wohnen und berufliche Integration für junge Erwachsene, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, von der Jugendagentur Heidelberg in verschiedenen Stadtteilen

• 2 Notschlafplätze für Frauen im Margot-Becke-Ring (betreut durch den SKM)

• 1 Tagesstätte mit Fachberatung für wohnungslose Menschen im Karl-Klotz-Haus in der Weststadt und 1 Tagesstätte mit Fachberatung für wohnungslose Frauen im „FrauenRaum“ im Margot-Becke-Ring 17/2 in Kirchheim (beides betrieben durch den SKM), jeweils mit existenzieller Grundversorgung – Essen, Kleidung, medizinische Hilfe, aber auch die Möglichkeit, sich um die eigene Hygiene zu kümmern. Das Karl-Klotz-Haus und der „FrauenRaum“ sind eine Rückzugsmöglichkeit von der Straße.

• Streetwork durch den SKM Heidelberg: Beratung von Wohnungslosen in allen Lebenslagen, dort, wo die Menschen sich aufhalten – auf der Straße

• Winter-Notquartier im Stadtteil Rohrbach mit zusätzlichen Übernachtungsplätzen für wohnungslose Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Heidelberg haben

• Fachdienst für Wohnungsnotfälle der Stadt, der Unterkünfte für wohnungslose Menschen bereitstellt, diese bei der Wohnungssuche unterstützt und hilft, bestehenden Wohnraum zu sichern, wenn ein Verlust droht