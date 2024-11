Heidelberg – Jugendliche randalieren in Wieblingen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Eine Zeugin beobachtete am Montag drei Jugendliche, die gegen 21:45 Uhr in der Mannheimer Straße im Heidelberger Stadtteil Wieblingen gegen die Außenspiegel von geparkten Autos traten. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnte die Spur der Verwüstung von der Wildstraße bis zur Sporthalle einer Schule in der Mannheimer Straße zurückverfolgen. Dort hatten die jungen Männer einen Seifenspender demoliert und den Inhalt in der gesamten Toilette verteilt. Wie viele Autos bei dem Akt des Vandalismus beschädigt wurden, ist bislang nicht klar. Einer der Tatverdächtigen wird als 160 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine Mütze und hatte einen auffälligen, breitbeinigen Gang. Ein anderer war 180-185 cm groß und hatte dunkle Locken. Er trug eine schwarze Jacke der Marke Canada Goose. Der Dritte war 175 cm groß, blond und trug eine rote Jacke. Vom Alter wurden sie ohne weitere Konkretisierung als jugendlich eingeschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.