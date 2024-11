Heidelberg – Europäische Woche der Abfallvermeidung startet in Heidelberg am Samstag, 16. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Bis zum letzten Krümel: Lebensmittel sorgsam verwenden“ lautet das diesjährige Motto der Europäischen Woche der Abfallvermeidung (EWAV). Von Samstag, 16., bis Sonntag, 24. November 2024, findet wieder Europas größte Kommunikationskampagne rund um die Themen Abfallvermeidung und Wiederverwendung statt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema Lebensmittelverschwendung.

Lebensmittel sorgsam verwenden

Laut Statistischem Bundesamt landen jährlich in Deutschland circa elf Millionen Tonnen Lebensmittel in den Abfallbehältern. Etwa 60 Prozent davon entstehen in den privaten Haushalten. Unzureichende Einkaufs- und Essensplanung oder nicht gutaussehendes Obst sind nur zwei von vielen Gründen für Lebensmittelverschwendung. Mit Aktionen in ganz Deutschland soll während der EWAV das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen geschärft und der Weg aus der Wegwerfgesellschaft aufgezeigt werden.

„Ein sorgsamer Umgang mit Lebensmitteln hat viele Vorteile: In den meisten Fällen können entsorgte Lebensmittel noch verzehrt werden. Lebensmittelabfälle zu vermeiden, hilft außerdem aktiv, das Klima zu schützen. Bei der Lebensmittelproduktion werden zudem wertvolle Ressourcen verwendet, beispielsweise Wasser, Energie und Ackerflächen. Landen Lebensmittel sinnlos im Abfall, werden auch diese Ressourcen verschwendet. Wer Lebensmittel wertschätzt, leistet auch einen Beitrag für Natur und Umwelt“, erläutert Sylvia Hafner, Leiterin der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) Heidelberg.

Aktionen am 20. und 24. November in Heidelberg

Die Abfallberatung der ASZ bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Mittwoch, 20. November 2024, in der Poststraße 13 im Stadtteil Bergheim einen Mitmach- und Informationsstand. Von 11 bis 16 Uhr ist das Team vor Ort und informiert über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Abfallvermeidung bei Lebensmitteln und die Bioabfallentsorgung in Heidelberg. Bei einem Gewinnspiel kann gleichzeitig das eigene Wissen rund um das Thema Abfall unter Beweis gestellt werden.

Am Sonntag, 24. November, veranstalten Ehrenamtliche von Foodsharing e. V. Heidelberg und dem Jugendtreff Kirchheim ein „Restekochen am Sonntagnachmittag“ im Rahmen des offenen Sonntagstreffs des Jugendtreffs Kirchheim. Gekocht wird von 14 bis 18 Uhr in der Hegenichstraße 2a im Stadtteil Kirchheim. Die Abfallberatung der ASZ unterstützt diese Aktion.

Tipps für den Alltag: Wie können Lebensmittelabfälle vermieden werden?

• Bedarfsgerecht und nach Plan einkaufen: Nur was wirklich auf den Tellern landet, soll eingekauft werden. So können besonders Großverpackungen vermieden werden.

• Lebensmittel richtig lagern: Damit wird der Verderb von Lebensmitteln vermindert.

• Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht Verbrauchsdatum: Bei verschlossener Verpackung und richtiger Lagerung sind Lebensmittel meist nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch genießbar.

• Reste verwerten: Im Internet oder der App „zu gut für die Tonne“ finden sich zahlreiche Rezeptideen.

Eigene Aktion anmelden

Die ASZ lädt alle Heidelbergerinnen und Heidelberger dazu sein, sich mit eigenen Aktionen an der EWAV zu beteiligen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung einer Aktion finden sich auf der Internetseite www.wochederabfallvermeidung.de.