Heidelberg als „Energie-Kommune des Jahres“ nominiert – Online-Abstimmung im Januar 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Januar 2024 wurde die Stadt Heidelberg von der Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (AEE) bereits zum zweiten Mal als „Energie-Kommune des Monats“ ausgezeichnet. Damit ist die Stadt für den Titel der „Energie-Kommune des Jahres“ nominiert. Mit dem Titel kürt die Berliner Agentur im Rahmen ihres 20-jährigen Bestehens erstmals die innovativste und engagierteste Kommune im Bereich der Energiewende. Die Auszeichnung steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

„Dass wir als einzige Stadt in Deutschland wiederholt als Energie-Kommune des Monats ausgezeichnet wurden, zeigt: Wir sind in Heidelberg auf dem richtigen Weg. Die positive Entwicklung der CO₂-Bilanz für die gesamte Stadt ist ein Beleg für das Engagement aller beteiligten Akteure und unserer Bürgerinnen und Bürger für die Energiewende und den Klimaschutz. Wir hoffen sehr, dass Heidelberg auch den Titel ‚Energie-Kommune des Jahres‘ erringen wird“, sagt Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.

Bürgerinnen und Bürger stimmen im Januar über „Energie-Kommune des Jahres“ ab

Für den Erfolg der Energiewende spielen Akzeptanz und Engagement der Bürgerschaft eine entscheidende Rolle. Deshalb lässt die Agentur für Erneuerbare Energien die Bevölkerung entscheiden, welche Kommune die Energiewende am besten vorantreibt. Heidelbergerinnen und Heidelberger haben Anfang 2025 die Möglichkeit, ihre Stadt zur „Energie-Kommune des Jahres“ zu wählen. Die Abstimmung wird im Januar online durchgeführt. Die drei zum 30. Januar 2025 führenden Kommunen treten anschließend in einer finalen Abstimmung gegeneinander an. Die Kommune mit den meisten Stimmen gewinnt. Am 17. Februar 2025 wird die offizielle Auszeichnung der „Energie-Kommune des Jahres“ im Rahmen einer Online-Konferenz verliehen.

Heidelberg treibt Energiewende voran

Zur erneuten Auszeichnung als Energie-Kommune des Monats lobte die Agentur im Januar 2024 die Projekte von Stadt und Stadtwerken Heidelberg, die sich auf die lokale Energieproduktion und eine kommunale Wärmeplanung konzentrieren. Besonders hervorgehoben wurden Investitionen in innovative Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), Großwärmepumpen, Photovoltaikanlagen und den Ausbau des Fernwärmenetzes. Zudem wurde der „Energiepark Pfaffengrund“ der Stadtwerke Heidelberg genannt. Hier stehen die Erzeugungsanlagen, mit denen die Fernwärme in Heidelberg zunehmend grün gestaltet wird, außerdem der Energie- und Zukunftsspeicher, der das Wärmesystem puffert und als attraktiver Begegnungs- und Lernort zu einer großen Akzeptanz der Energiewende in Heidelberg beiträgt. Die Agentur sieht in Heidelberg ein Vorbild für andere Kommunen, die ihre Energieversorgung nachhaltiger gestalten wollen. Weitere Informationen gibt es online unter www.heidelberg.de/waerme, www.klimasuchtschutz.heidelberg.de, www.heidelberg.de/energieberatung und www.swhd.de/energiekonzeption.

Hintergrund: Agentur für Erneuerbare Energien

Die Agentur für Erneuerbare Energien e. V. leistet Überzeugungsarbeit für die Energiewende. Sie wird getragen von Unternehmen und Verbänden der Erneuerbaren Energien. Weitere Informationen zur Auszeichnung Energie-Kommune des Jahres gibt es im Internet unter www.unendlich-viel-energie.de.